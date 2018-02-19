Хантстман и Герасимов обсудили вопросы безопасности
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Джон Хантсман.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман в понедельник обсудил с начальником Генштаба ВС России Владимиром Герасимовым ситуацию в Сирии, Афганистане, на Украине и вокруг КНДР, сообщили в посольстве США.
"Девятнадцатого февраля 2018 года в министерстве обороны РФ состоялась встреча посла США в России Джона Хантсмана и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерала Валерия Герасимова. В ходе встречи обсуждались ситуация в Украине, Сирии, вопросы стратегической стабильности, Афганистан, а также КНДР", - говорится в сообщении дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Как отметил посол Хантсман в ходе этой встречи, "очевидно, что между нашими странами установился низкий уровень доверия".
"И именно в такие моменты необходимо интенсифицировать общение, а не сокращать его", - приводит посольство слова главы дипмиссии.
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19.02.2018
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