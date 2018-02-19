Более 10 кораблей и подлодок Северного флота проведут учения в Баренцевом и Белом морях
|
|
Корвет Стойкий и ракетный катер Заречный во время учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
Как ожидается, сопутствующие учебные задачи будут завершены до 23 февраля
МУРМАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Корабли и подводные лодки Северного флота выйдут в море для участия в учениях. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба флота.
"Более 10 кораблей и подводных лодок Северного флота проведут учения в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом и Белом морях", - сказали в пресс-службе.
Надводные корабли Кольской флотилии разнородных сил отработают противолодочные задачи во взаимодействии с самолетами и вертолетами морской авиации. Большой десантный корабль "Георгий Победоносец" проведет комплекс артиллерийских стрельб. Минно-тральные силы будут представлены морским тральщиком "Машинист", который выполнит задачи совместно с БДК "Георгий Победоносец". Экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" отработает взаимодействие с палубными вертолетами Ка-27.
Выполнение всех учебно-боевых задач корабли и подводные лодки завершат до 23 февраля. Их экипажи вернутся в базы накануне Дня защитника Отечества и отметят праздник в соответствии с многолетними воинскими традициями.
|
19.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.09.2017 Арктические мотострелки Севфлота на учениях с боем высадились на Новосибирских островах
02.08.2017 Салют Андреевскому флагу
26.07.2017 Российско-китайские учения "Морское взаимодействие". Досье
27.12.2016 Тришкин кафтан десантного флота
13.09.2016 Российско-китайские учения "Морское взаимодействие". Досье
06.09.2016 Атомный крейсер и субмарину откроют для посещения на Северном флоте в рамках "Армии-2016"
18.08.2015 Корабли Северного флота ушли в очередной дальний арктический поход
25.12.2017 Ждет ли нас новая Цусима