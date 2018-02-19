Более 10 кораблей и подлодок Северного флота проведут учения в Баренцевом и Белом морях



Корвет Стойкий и ракетный катер Заречный во время учений. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо Корвет Стойкий и ракетный катер Заречный во время учений. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Как ожидается, сопутствующие учебные задачи будут завершены до 23 февраля

МУРМАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Корабли и подводные лодки Северного флота выйдут в море для участия в учениях. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"Более 10 кораблей и подводных лодок Северного флота проведут учения в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом и Белом морях", - сказали в пресс-службе.

Надводные корабли Кольской флотилии разнородных сил отработают противолодочные задачи во взаимодействии с самолетами и вертолетами морской авиации. Большой десантный корабль "Георгий Победоносец" проведет комплекс артиллерийских стрельб. Минно-тральные силы будут представлены морским тральщиком "Машинист", который выполнит задачи совместно с БДК "Георгий Победоносец". Экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" отработает взаимодействие с палубными вертолетами Ка-27.

Выполнение всех учебно-боевых задач корабли и подводные лодки завершат до 23 февраля. Их экипажи вернутся в базы накануне Дня защитника Отечества и отметят праздник в соответствии с многолетними воинскими традициями.