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Более 10 кораблей и подлодок Северного флота проведут учения в Баренцевом и Белом морях

20.02.2018 ТАСС 51 0
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Корвет Стойкий и ракетный катер Заречный во время учений. Архивное фото
Корвет Стойкий и ракетный катер Заречный во время учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Как ожидается, сопутствующие учебные задачи будут завершены до 23 февраля

МУРМАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Корабли и подводные лодки Северного флота выйдут в море для участия в учениях. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"Более 10 кораблей и подводных лодок Северного флота проведут учения в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом и Белом морях", - сказали в пресс-службе.

Надводные корабли Кольской флотилии разнородных сил отработают противолодочные задачи во взаимодействии с самолетами и вертолетами морской авиации. Большой десантный корабль "Георгий Победоносец" проведет комплекс артиллерийских стрельб. Минно-тральные силы будут представлены морским тральщиком "Машинист", который выполнит задачи совместно с БДК "Георгий Победоносец". Экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" отработает взаимодействие с палубными вертолетами Ка-27.

Выполнение всех учебно-боевых задач корабли и подводные лодки завершат до 23 февраля. Их экипажи вернутся в базы накануне Дня защитника Отечества и отметят праздник в соответствии с многолетними воинскими традициями.
19.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
Проекты
БДК 775
Военные учения
пр. 1155
СФ

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