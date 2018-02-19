Шойгу поручил Новосибирскому авиазаводу учитывать опыт Сирии при производстве самолетов



Опытный образец фронтового бомбардировщика Су-34 (седьмой построенный экземпляр Т-10В-7, серийный номер 01-04, бортовой номер "47") с подвешенным универсальным контейнером разведки "Сыч". Кубинка, 19.05.2015.

Источник: Сергей Копцев / russianplanes.net Опытный образец фронтового бомбардировщика Су-34 (седьмой построенный экземпляр Т-10В-7, серийный номер 01-04, бортовой номер "47") с подвешенным универсальным контейнером разведки "Сыч". Кубинка, 19.05.2015.Источник: Сергей Копцев / russianplanes.net

Директор завода Сергей Смирнов сообщил главе Минобороны, что предприятие работает с максимальной загрузкой

НОВОСИБИРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу Новосибирскому авиазаводу холдинга "Сухой" активно учитывать сирийский боевой опыт при выполнении заданий государственного оборонного заказа.

При посещении предприятия глава военного ведомства подчеркнул, что опыт сирийской военной кампании нужно как можно скорее внедрять в новые самолеты, поставив во главу угла качество производимой продукции. "Качество, качество и еще раз качество. Это - ключевой критерий", - подчеркнул Шойгу.

Директор завода Сергей Смирнов доложил министру обороны, что предприятие сегодня работает с максимальной загрузкой, государственный контракт с Министерством обороны РФ на поставку самолетов Су-34 в Воздушно-космические силы успешно выполняется.

Он также рассказал министру о ведущихся на заводе опытно-конструкторских работах, которые существенно повысят боевой потенциал Су-34, в котором заложен большой модернизационный потенциал.

Шойгу отметил, что нужно сохранить набранные темпы производства, уделяя особое внимание профессиональной подготовке и переподготовке работников.

Кроме того, министр обороны проинспектировал процесс подготовки офицерских кадров в Новосибирском высшем военном командном училище, где в преподавательскую практику внедряется опыт сирийской военной кампании. Глава военного ведомства проверил организацию занятий курсантов в классах обучения средствам разведки, водолазной подготовки, военной топографии, осмотрел общежитие специального факультета и медицинский пункт вуза.