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Источник: расчеты МЧС примут участие в параде Победы на Красной площади

20.02.2018 ТАСС 33 0
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Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Ранее оборонное ведомство опубликовало список участников парада, в котором расчеты МЧС отсутствовали

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял решение допустить курсантов учебных заведений МЧС к участию в параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил источник в силовых ведомствах.

Ранее Минобороны опубликовало список участников парада, в котором отсутствовали парадные расчеты МЧС. Некоторые СМИ связали это с недовольством руководства военного ведомства неоднозначным роликом, снятым курсантами учебных заведений МЧС в поддержку ровесников из Ульяновского училища гражданской авиации. Позднее курсанты командно-инженерного факультета Академии гражданской защиты написали главе военного ведомства письмо, с котором осудили поступок участников флешмоба и попросили не отстранять расчеты МЧС от участия в параде. Подписи под коллективным письмом поставили 69 курсантов.

"На совещании, посвященном подготовке парада Победы, министр обороны принял решение допустить курсантов к прохождению торжественным маршем по Красной площади на параде", - сказал собеседник агентства.
19.02.2018
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