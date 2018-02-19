Водолазы Балтийского флота на учениях устранили условную пробоину в корпусе эсминца



Эскадренный миноносец "Настойчивый" проекта 956 "Сарыч". . Эскадренный миноносец "Настойчивый" проекта 956 "Сарыч". .

Кроме того, специалисты аварийно-спасательного отряда провели осмотр подводной части корпуса, винтов, рулей и выдвижных устройств корабля

КАЛИНИНГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. Водолазы аварийно-спасательного отряда Балтийского флота в ходе учений ликвидировали на глубине около пяти метров условную пробоину в корпусе эскадренного миноносца "Настойчивый", сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"По легенде учений, эсминец "Настойчивый", находившийся в районе морской акватории, где глубина достигает 5-10 метров, получил пробоину корпуса ниже ватерлинии. Доступ к пробоине изнутри корпуса корабля был затруднен. Командир "Настойчивого" принял решение о привлечении к работам по восстановлению герметичности корпуса водолазов аварийно- спасательного отряда", - рассказал он.

Прибывшая на место "происшествия" водолазная группа, работая на глубине порядка 5 метров, заделала пробоину специальными деревянными клиньями и пластырем-щитом. Кроме того, специалисты аварийно-спасательного отряда провели осмотр подводной части корпуса, винтов, рулей и выдвижных устройств корабля.

В рамках учения водолазы отряда выполнили также подводные работы в пункте базирования кораблей в Балтийске.