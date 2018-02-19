"Охота" на Су-35: чем российский истребитель удивляет мир



Истребитель Су-35С.

Источник: © Богдан Руденко/Минобороны России Истребитель Су-35С.Источник: © Богдан Руденко/Минобороны России

Десять лет назад состоялся первый полет сверхманевренного истребителя Су-35. ТАСС — об истории создания, боевом потенциале и почему этот самолет часто сравнивают с зарубежными аналогами

19 февраля 2008 года в небо впервые поднялся российский многоцелевой истребитель поколения "4++" Су-35. Пилотировал самолет заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России Сергей Богдан.

Серийно Су-35С начал производится с 2011 года на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина, но на вооружение российской армии был принят лишь в прошлом году. После боевого крещения в небе Сирии об истребителе заговорил весь мир.

На сегодняшний день, я считаю, это один из лучших оперативно-тактических самолетов в мире, ему нет равных сегодня в воздухе. Отзывы у наших летчиков самые наилучшие по результатам сирийского конфликта. У этой машины очень большое будущее

Юрий Борисов

замминистра обороны РФ

"Ядро" для "Сушки"

Примечательно, что под индексом "Су-35" начиная с 1992 года на международных авиасалонах демонстрировались модификации Су-27. Модернизированные истребители Су-27М были созданы по заказу военных в 1980-х годах, а в 90-е их производство было прекращено из-за недостатка финансирования.

Концепция нового многофункционального истребителя (за которым было сохранено название Су-35) окончательно сформировалась к середине 2000-х годов. Работы по проекту в опытно-конструкторском бюро (ОКБ) имени Сухого возглавил конструктор Игорь Демин. В новом самолете необходимо было существенно усовершенствовать комплексы вооружения, внести изменения в конструкцию планера машины и ее силовую установку. Перед предприятием стояла задача обеспечить вывод на рынок перспективного боевого комплекса поколения "4++", способного ответить на выросшие запросы отечественной боевой авиации и инозаказчиков. По воспоминаниям Демина, машина с одним пилотом нуждалась в принципиально новом по архитектуре комплексе бортового оборудования — "необходимо было ядро, или, если хотите, стержень как для авионики, так и для всех самолетных систем".

Истребитель Су-35 и самолет Sukhoi Superjet 100, 2009 год. Источник: © Вадим Савицкий/Минобороны России

Кстати, за идею создания информационно-управляющей системы (ИУС) для современных самолетов в прошлом году распоряжением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева группе сотрудников компании "Сухой" была присуждена премия в области науки и техники. ИУС изначально родилась в исследованиях по проекту истребителя пятого поколения, однако первой она реализовалась именно на Су-35.

Он создавался таким образом, чтобы летать и воевать в таких условиях, где "классические" истребители уже не могли вести бои.

Этот самолет является сейчас самым современным истребителем ВКС России и, видимо, таковым будет оставаться до массового появления Су-57 (известный как Т-50 ПАК ФА) в составе строевых частей

Виктор Мураховский

главный редактор журнала "Арсенал Отечества"

Первый летный образец самолета Су-35 был собран к августу 2007 года. Накануне начала авиасалона МАКС-2007 транспортным самолетом Ан-124 "Руслан" он был доставлен на аэродром ЛИИ им. Громова в Жуковском, где после участия в авиасалоне были продолжены завершающие стадии наземной отработки перед началом летных испытаний. В 2008-м в подмосковном филиале НПО "Сатурн" успешно завершились испытания всех пяти двигателей типа "117С" опытной партии, предназначенной для Су-35.

"Начинка" и сверхманевренность

"Тридцать пятый" стал глубокой модернизацией фронтового истребителя Су-27 с целью значительного повышения эффективности боевого применения по воздушным, наземным и морским целям. Как отмечают разработчики, в конструкции Су-35 были применены самые удачные технические решения, отработанные ранее на самолетах семейства Су-27 и Су-30.

ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Длина самолета — 21,9 м, размах крыла — 14,75 м, высота — 5,9 м. Максимальная взлетная масса — 34 500 кг, максимальная скорость — 2500 км/ч, максимальная дальность полета без подвесных топливных баков (ПТБ) — 3600 км, с ПТБ — 4500 км. Практический потолок — 20 тыс. м. Назначенный производителем ресурс самолета — 6 тыс. часов или 30 лет, ресурс двигателей — 4 тыс. часов.

При создании Су-35 отступили от аэродинамической схемы с передним горизонтальным оперением (такие как у Су-33 и Су-30МКИ) и вернулись к классической (как у Су-27).

Конструкция (основные элементы фюзеляжа, крыла, оперения и шасси) планера усилена, что позволило увеличить максимальный взлетный вес машины. Это дало возможность значительно повысить запас топлива (во внутренних баках Су-35 несет 11,3 тонны против 9,4 на Су-27). Помимо этого истребитель может использовать подвесные топливные баки объемом 2000 литров каждый. Боевая нагрузка осталась такой же, как на Су-27 — восемь тонн. Количество узлов подвески для крепления высокоточных ракет и авиабомб возросло с 10 до 12. Еще два — для размещения контейнеров РЭБ.

В состав вооружения Су-35 входит целый набор управляемых ракет типа "воздух — воздух" и "воздух — поверхность", а также неуправляемые ракеты и авиабомбы различных калибров. Истребитель также оснащен пушкой ГШ-30-1 калибра 30 мм (боезапас — 150 патронов).

Су-35 оборудован турбореактивными двигателями с форсажной камерой и управляемым в одной плоскости вектором тяги АЛ-41Ф1С. При этом он не требует каких-то специальных систем управления.

Управляемый вектор тяги работает на самолете всегда. Единственное, есть специальный режим сверхманевренности, где снимаются ограничения по углу атаки, и Су-35 может выходить на любые значения, вплоть до +/- 180 градусов

Сергей Богдан

летчик-испытатель компании "Сухой", Герой России

За сверхманевренность отвечает двигатель 117С. Он разработан на основе своих предшественников АЛ-31Ф, устанавливаемых на самолеты Су-27, но отличается от них увеличенной тягой 14,5 тонны (против 12,5), большим ресурсом и пониженным расходом топлива.

Сергей Богдан. Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Что касается режимов устойчивости и управляемости, маневренности, аэродинамики Су-35, как рассказал в интервью ТАСС летчик-испытатель Сергей Богдан, то здесь им все пройдено и постигнуто "от и до". "Но что касается боевых режимов, там есть много специфики. Я много ими занимался, но не все тестировал. Это просто физически невозможно — все успеть, поскольку самолет летает на разных базах. Есть отдельные режимы, с которыми я знаком не по полетам, а только по видеоматериалам", — признался он.

Су-35, используя сверхвысокие маневренные характеристики при ведении воздушного боя, в чем ему нет равных, с таким же успехом могут применять средства поражения по земле

Александр Харчевский

заслуженный летчик РФ, генерал-майор

От самолета пятого поколения на Су-35 кабина пилотов. В отличие от Су-27, в ней нет аналоговых приборов с привычными стрелками. Вместо них два больших цветных жидкокристаллических экрана — в режиме "картинка в картинке" отображается вся необходимая пилоту информация. Также на Су-35 был впервые установлен отечественный безинерционный навигационный комплекс (БИНС), без которого ни один истребитель сегодня не может считаться современным. Его задача — собирать и анализировать всю полетную информацию и обеспечивать вылет и возвращение самолета на свой аэродром.

Важнейшее отличие Су-35 от истребителей поколения "4+" — наличие на борту авионики пятого поколения. Радиолокационный комплекс с фазированной антенной решеткой "Ирбис" обладает уникальными на сегодняшний день характеристиками по дальности обнаружения целей (до 200 км). Он способен одновременно сопровождать до 30 целей и наводить ракеты на восемь из них, не прекращая при этом просмотр воздушного пространства.

Триумф и "бои"

Появление в Сирии новейших российских истребителей в 2016 году вызвало огромный интерес как со стороны российской прессы, так и ряда зарубежных изданий. Его назвали "отличным и опасным самолетом". И даже сравнивали с американскими самолетами, отмечая тот факт, что при встрече с ним истребители F-15 и F/A-18E будут "заняты по горло".

Так, немецкий журнал Stern отмечал высокую маневренность Су-35, самолет оборудован новой радиолокационной станцией "Ирбис" и улучшенными двигателями. Издание писало, что обладая высокими характеристиками, истребитель стоит достаточно дешево по сравнению с наиболее продвинутыми западными образцами.

В свою очередь, газета The Washington Times писала, что переброска истребителей в Сирию — сигнал для Турции: Су-35 вместе с ракетными системами С-400 дает России возможность защитить свои самолеты в любой точке ближневосточного региона с помощью вооружения, которое превосходит оружие НАТО.

"Сушки" осуществляли истребительно-авиационное прикрытие других самолетов, находящихся в воздухе, увеличивая при этом поле их обзора. Как отмечали в Минобороны России, когда пара Су-35 становилась "в противоход", обзор доходил до 360 градусов на 400 км вокруг. Министр обороны РФ Сергей Шойгу неоднократно говорил о том, что операция в Сирии подтвердила высокие боевые возможности российской авиации. "Сушки" осуществляли истребительно-авиационное прикрытие других самолетов, находящихся в воздухе, увеличивая при этом поле их обзора.

Су-35 показал себя прекрасной системой авиационного вооружения, которая, я думаю, еще долго будет служить российским ВКС

Виктор Мураховский

главный редактор журнала "Арсенал Отечества"

По мнению Мураховского, опыт его эксплуатации и боевого применения показал, что самолет соответствует требованиям, предъявляемым к нему Минобороны России и заложенным тактико-техническим характеристикам. По своим возможностям превосходит большинство зарубежных образцов.

В декабре 2017 года стало известно об инциденте, когда американский истребитель F-22 покинул район сближения со штурмовиками Су-25 ВКС России в небе над Сирией после появления Су-35С. Российский самолет приблизился к "американцу", и испуганный экипаж F-22 стремительно ретировался.

В то же время в зарубежных СМИ стали часто сравнивать Су-35 с западными образцами, в том числе с новейший американским самолетом пятого поколения F-35. Так, The National Interest предположило, что в обозримом будущем "производные от превосходного истребителя Су-27", в том числе и Су-35, будут составлять основную часть тактических воздушных арсеналов, а в случае если Су-35 и F-35 встретятся в условиях воздушного боя, то американский истребитель постарается избежать столкновения. F-35 "изменит курс и вызовет F-22 Raptor и F-15C", которые лучше подходят для ведения воздушного боя. Если же "подмоги" не будет, то пилотам США придется использовать скрытность самолета и постараться не попасть в пределы видимости потенциального противника, поскольку в условиях дальнего боя F-35 будет уязвим.

По мнению другого журналиста этого же издания, в ближнем бою с Су-35, который обладает отличной маневренностью, F-35 столкнется с серьезными трудностями. И если российский истребитель сможет быстро обнаружить своего противника и приблизиться к нему на необходимое расстояние, шансы F-35 на победу значительно снизятся. При этом высокая скорость, системы радиоподавления и вооружения позволяют Су-35 успешно вести безвизуальный бой.

Если, допустим, в ходе воздушного боя за самолетом увязывается неприятель, то в верхней точке возможен быстрый разворот вокруг своей оси, поиск цели и моментальная атака. От самолета, находящегося сзади, сложно уйти в отрыв, а это показывает, как Су-35 может выходить из положения, не теряя устойчивости и управляемости. Он выполняет вираж на 360 градусов для поиска потенциального противника и дальше продолжает свой маневр

Сергей Богдан

летчик-испытатель компании "Сухой", Герой России

Су-35 является универсальным истребителем, способным обнаруживать, сопровождать и атаковать восемь целей одновременно, а благодаря станции активных помех самолет становится малозаметным.

Полученные в ходе боевого применения российской авиации в Сирии результаты могут лечь в основу технических решений для самолетов следующих поколений. Истребитель Су-35С стал финальной ступенью перед появлением в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57 (известным как Т-50 ПАК ФА). Но даже при его наличии "тридцать пятый" будет очень эффективной боевой машиной, обладающей большим модернизационным потенциалом. Ведь он сочетает в себе качества современного истребителя и хорошего тактического самолета.

Истребители Су-35 и Су-57 (Т-50 ПАК ФА). Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

В настоящее время в строевые части поставлено около 70 единиц. В этом году Минобороны России получит на вооружение десять Су-35. Всего же до 2020-го ожидается поставка 50 единиц. 24 самолета до 2019 года должен получить Китай, также недавно был подписан контракт на поставку 11 истребителей Индонезии. Год назад глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил СМИ, что соглашение о намерениях по закупке Су-35 подписано с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Подготовил Роман Азанов

В материале использованы данные "ТАСС-Досье"