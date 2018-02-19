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Путин поручил внести изменения в документы по гражданской продукции ОПК

20.02.2018 РИА Новости 76 0
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Президент РФ Владимир Путин. 15 февраля 2018
Президент РФ Владимир Путин. 15 февраля 2018.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 15 июля подготовить изменения в нормативно-правовые акты для диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса, сообщается на сайте президента.

Так, комиссия кабмина по импортозамещению будет осуществлять координацию деятельности, связанной с закупками продукции гражданского назначения у организаций ОПК при реализации крупных инвестиционных проектов и программ.

При этом номенклатуру и объем госзакупок такой продукции будет определять правительство.

Кабмин также должен будет внести в нормативные акты изменения, предусматривающие снижение для организаций ОПК минимального объёма инвестиций в инвестиционный проект, реализуемый в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, в целях получения указанными организациями статуса единственного поставщика.

Кроме того, правительству поручено законодательно предусмотреть отмену для организаций ОПК ограничений по количеству продукции гражданского назначения, которая может поставляться единственным поставщиком при реализации специнвестконтракта.

Помимо этого, поручено предусмотреть установление возможности заключения контрактов жизненного цикла при реализации специальных инвестиционных контрактов и ведение организациями оборонно-промышленного комплекса раздельного учёта затрат на производство продукции гражданского назначения.
19.02.2018
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир

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