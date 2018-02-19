Шойгу поручил учесть полученный в Сирии опыт при строительстве самолетов
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. 15 февраля 2018.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
НОВОСИБИРСК, 19 фев - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил учитывать сирийский опыт как Новосибирскому авиазаводу холдинга "Сухой", так и Новосибирскому высшему военному командному училищу.
"Качество, качество и еще раз качество. Это - ключевой критерий", - заявил Шойгу на авиазаводе.
Директор филиала компании "Сухой", к которому относится завод, Сергей Смирнов доложил министру, что завод сегодня работает с максимальной загрузкой, контракт на поставку ВКС РФ самолетов Су-34 успешно выполняется.
По словам Смирнова, на заводе ведутся опытно-конструкторские работы, призванные существенно повысить боевой потенциал Су-34 - самолета, имеющего большой потенциал модернизации.
Опыт войны в Сирии внедряется и в преподавательскую практику Новосибирского высшего военного командного училища, заявил Шойгу со своей стороны начальник учреждения полковник Виталий Разгонов.
В училище Шойгу проверил организацию занятий курсантов в классах обучения средствам разведки, водолазной подготовки, военной топографии, осмотрел общежитие специального факультета и медицинский пункт.
Кроме того, в ходе сегодняшней поездки проверил организацию учебного процесса в Военно-инженерном институте Сибирского федерального университета, увидел, как в одной из аудиторий шло занятие по боевому применению радиотехнических войск. Работали тренажеры, была выведена информация по воздушным целям, которая после обобщения и анализа выдается для уничтожения нарушителей госграницы.
По итогам инспекции министр дал директору института Евгению Гарину ряд рекомендаций относительно организации учебного процесса.
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19.02.2018
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