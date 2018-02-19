Путин поручил утвердить план производства продукции гражданского назначения



Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить план развития производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на 2018−2019 годы, предусмотрев в нём показатель доли высокотехнологичной продукции гражданского назначения в общем объёме продукции, выпускаемой этими организациями.

Перечень поручений по итогам совещания по вопросу диверсификации производства продукции гражданского назначения организациями ОПК опубликован на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение назначен вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий отрасль. Согласно поручению, ему необходимо будет доложить о работе до 15 марта 2018 года.