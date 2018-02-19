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Конфликт с высокотехнологичным противником затронет космос и киберпространство - Генштаб ВС РФ

20.02.2018 Интерфакс-АВН 76 0
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Испытательный пуск, предположительно, новой противоракеты ПРС-1М (53Т6М)
Испытательный пуск, предположительно, новой противоракеты ПРС-1М (53Т6М) разработки АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" (Екатеринбург; входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") с многоканального стрельбового комплекса (МКСК) 5Ж60П "Амур-П". Сары-Шаган, 23.11.2017.
Источник: Министерство обороны России

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - В Генштабе Вооруженных Сил России считают, что военный конфликт в современных условиях затронет космос и киберпространство.

"Изменяются подходы к организации и ведению военных действий, появляются новые формы и способы создания, развёртывания и применения группировок войск (сил). Так, например, в случае возникновения конфликта с высокотехнологичным противником боевые действия будут развёрнуты одновременно в пяти сферах - на земле, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве", - говорится в статье начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского в газете "Красная Звезда".

С.Рудской отмечает, что его управление учитывает в своей работе все эти факторы.

"В частности, процесс планирования применения Вооружённых Сил характеризуется широтой охвата различных, помимо военной, сфер межгосударственного противоборства (политической, дипломатической, экономической и др.) и глубиной проработки способов действий группировок войск (сил)", - говорится в статье С.Рудского.
19.02.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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