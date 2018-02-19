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Роскосмос готов обсуждать использование российского сегмента МКС в рамках частно-государственного партнерства - газета

20.02.2018 Интерфакс-АВН 49 0
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Международная космическая станция (МКС)
Международная космическая станция (МКС).
Источник: © NASA/Crew of STS-132

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Роскосмос" готова обсуждать передачу российского сегмента Международной космической станции (МКС) в концессию группе компаний S7, сообщает в понедельник газета "Известия".

"Инициатива S7 по развитию частно-государственного партнерства в космосе соответствует видению госкорпорации о перспективах исследования космического пространства в ближайшем будущем. "Роскосмос" рассмотрит предложения компании S7 по возможной совместной эксплуатации российского сегмента МКС, когда они поступят", - сообщили "Известиям" в госкорпорации.

Как отмечает издание, генеральный директор компании "S7 космические транспортные системы" (входит в группу компаний S7) Сергей Сопов объявил, что хочет взять у "Роскосмоса" российский сегмент МКС в концессию.

Документально оформленное предложение может быть сделано госкорпорации уже в этом году, сказали "Известиям" в S7.
19.02.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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