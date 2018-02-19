Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Объявлен тендер на разработку проекта ракеты-носителя для российской лунной программы

20.02.2018 Интерфакс-АВН 56 0
0
Понравилась новость?
 0
Луна
Спутник Земли - Луна.
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - "Роскосмос" потратит на разработку эскизного проекта сверхтяжелой ракеты-носителя более 700 млн рублей, говорится в материалах на сайте госзакупок.

В материалах сайта, отмечается, что на "разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (Шифр СЧ ОКР "Элементы СТК" (ЭП))" потратят 724,8 млн рублей.

Ранее в корпорации РКК "Энергия" сообщили, что начало летных испытаний свертяжелой ракеты запланировано на 2028 год.

"В соответствии с проектом технического задания КРК СТК должен обеспечить выведение полезных грузов массой до 90 тонн на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн на окололунную полярную орбиту", - отметили в корпорации.

По данным корпорации, разработка эскизного проекта будет завершена до конца 2019 года.

В ноябре 2016 года о разработке сверхтяжелой ракеты сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Мы по поручению президента переходим к созданию тяжелой ракеты, а это уже совсем другие нагрузки, совершенно иные возможности выводить на дальние орбиты тяжелые механизмы, тяжелые корабли и аппараты. Это возможность реализовать идею лунной станции - посещаемой или обитаемой", - сказал Д.Рогозин.

По его словам, у ряда экспертов были сомнения на счет создания сверхтяжелой ракеты, "но было принято волевое решение начать работу над этим проектом".

Д.Рогозин также сообщил, что создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса согласовано с президентом РФ Владимиром Путиным.

В апреле 2016 года президент России не исключил, что на космодроме Восточный будет создана инфраструктура под сверхтяжелую ракету и пилотируемый комплекс.
19.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Луна

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 23:51
  • 4
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 19.02 23:22
  • 10
"По-прежнему опасны". Аналитики НАТО оценили военный потенциал России
  • 19.02 23:06
  • 1
Бывший командующий БФ: требование Киева отремонтировать перед передачей оставшиеся в Крыму украинские корабли абсурдно
  • 19.02 22:54
  • 25
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 19.02 21:42
  • 2
Самолет-амфибия Бе-200 может быть принят на вооружение ВМФ России - главком
  • 19.02 21:31
  • 1
Подробности контракта с Индонезией на поставку истребителей Су-35
  • 19.02 21:12
  • 6316
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.02 20:54
  • 21
Новые российские танки оказались переделкой из старых машин
  • 19.02 20:40
  • 1
Небесные разведчики
  • 19.02 20:16
  • 1
Москва формирует танковый кулак
  • 19.02 20:13
  • 1
Российские потери и намерения Москвы
  • 19.02 19:52
  • 1
Красный ветеран
  • 19.02 19:37
  • 8
"Адмиральская" серия. Как суперфрегаты проекта 22350 усилят флот России
  • 19.02 19:22
  • 3
Второй полет первого прототипа вертолета Ка-62 ?
  • 19.02 19:22
  • 5
Россия должна отдать захваченные в Крыму корабли, предварительно отремонтировав
другие обсуждаемые темы