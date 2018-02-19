Объявлен тендер на разработку проекта ракеты-носителя для российской лунной программы
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Спутник Земли - Луна.
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф
Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - "Роскосмос" потратит на разработку эскизного проекта сверхтяжелой ракеты-носителя более 700 млн рублей, говорится в материалах на сайте госзакупок.
В материалах сайта, отмечается, что на "разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (Шифр СЧ ОКР "Элементы СТК" (ЭП))" потратят 724,8 млн рублей.
Ранее в корпорации РКК "Энергия" сообщили, что начало летных испытаний свертяжелой ракеты запланировано на 2028 год.
"В соответствии с проектом технического задания КРК СТК должен обеспечить выведение полезных грузов массой до 90 тонн на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн на окололунную полярную орбиту", - отметили в корпорации.
По данным корпорации, разработка эскизного проекта будет завершена до конца 2019 года.
В ноябре 2016 года о разработке сверхтяжелой ракеты сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"Мы по поручению президента переходим к созданию тяжелой ракеты, а это уже совсем другие нагрузки, совершенно иные возможности выводить на дальние орбиты тяжелые механизмы, тяжелые корабли и аппараты. Это возможность реализовать идею лунной станции - посещаемой или обитаемой", - сказал Д.Рогозин.
По его словам, у ряда экспертов были сомнения на счет создания сверхтяжелой ракеты, "но было принято волевое решение начать работу над этим проектом".
Д.Рогозин также сообщил, что создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса согласовано с президентом РФ Владимиром Путиным.
В апреле 2016 года президент России не исключил, что на космодроме Восточный будет создана инфраструктура под сверхтяжелую ракету и пилотируемый комплекс.
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19.02.2018
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