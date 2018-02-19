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Минобороны РФ внедряет в подготовку военного управления опыт из Сирии

20.02.2018 Известия.ru 50 0
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Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министерство обороны РФ обобщает и внедряет в подготовку органов военного управления полученный в Сирии опыт. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Заявление Рудской сделал посредством статьи в официальной газете ВС РФ "Красная звезда". По его словам, руководство ГОУ развернуло масштабную работу по обобщению полученного в Сирии опыта боевых действий и внедрению его в подготовку войск, сил и в военно-учебные заведения.

Серьезной проверкой для Главного оперативного управления и для всех Вооруженных сил РФ Рудской назвал проведение специальной операции по стабилизации обстановки в Сирии.

Также он отметил, что генералы и офицеры ГОУ вносят свой вклад в реализацию миротворческих инициатив РФ, а также принимают активное участие в переговорных процессах по урегулированию сирийских конфликтов.

 
19.02.2018
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