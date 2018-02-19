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В Москве прошла выставка "Выстрел-2018"

20.02.2018 Вестник Мордовии 51 0
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vestnik-rm.ru

10 и 11 февраля 2018 г в парке "Сокольники" впервые прошла выставка "Выстрел-2018". Мероприятие, состоявшееся в стенах конгрессно-выставочного центра парка, собрало под своей крышей более 40 участников. Были представлены ведущие отечественные производители экипировки и аксессуаров, а также различные федерации спортивной стрельбы - "Федерация высокоточной стрельбы России", "Федерация спортивного стрелкового многоборья", "Федерация практической стрельбы России".

vestnik-rm.ru

Среди представленных общественных организаций были таки же "Федерация стрельбы из арбалета России", "Российская Федерации стрельбы из лука" и "Федерация кюдо" - японского искусства стрельбы из лука.

vestnik-rm.ru

В рамках выставки можно было увидеть презентации или мастерклассы представителей каждой из федераций, узнать что такое практическая стрельба и выяснить для себя правовые аспекты владения гражданским оружием.

vestnik-rm.ru

Среди достопримечательностей выставки можно отметить военно-исторической экспозицию с советской ретро-техникой, а также единственную в своем роде коллекцию советских снайперских прицелов.

vestnik-rm.ru

За два дня выставку посетило более 4000 посетителей, которым предоставлялась возможность испытать свои возможности на интерактивных площадках - тирах и стрельбищах, посостязаться в метании ножей в мишень, а также поучаствовать в многочисленных конкурсах.

vestnik-rm.ru
19.02.2018
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принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Россия
Япония

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