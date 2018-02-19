Иракские Т-90 СИ - лучшая серийная модификация

Фото: menadefense.net

В Сети появляются новые фотографии поставленных в Ирак танков Т-90СИ. Именно так, по мнению известного российского военного эксперта Алексея Хлопотова, условно можно называть модификацию "девяностого" для этой страны.

К тому же в настоящее время эти танки являются самой лучшей серийной экспортной версией. Они стали своеобразной переходной моделью между состоящей на вооружении техникой и новейшим Т-90МС, который пока только ожидает заказов.

По данным Хлопотова, в Ирак также прибудут тягачи БРЭМ-1М и машины разграждения ИМР-3М. Данная техника очень пригодится при выполнении боевых задач в борьбе с международным терроризмом.

Ирак стал 8 страной, получивший Т-90. Ожидается, что скоро еще одним владельцем машин из Нижнего Тагила будет Вьетнам.

Дмитрий Лемешко