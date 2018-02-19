Израиль и США испытали комплекс для перехвата ракет в космосе
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Израильская противоракета Arrow 3 во время испытательного пуска на авиабазе Пальмахим (Palmahim). Источник: far-maroc.forumpro.fr.
В ночь на 19 февраля 2018 года Израиль при поддержке США испытал комплекс ПРО большого радиуса действия Arrow-3, способный перехватывать баллистические ракеты в космосе, сообщило в Twitter Министерство обороны Израиля.
Испытание прошло в центральной части Израиля под руководством концерна Israel Aerospace Industries, производителя системы. На тестах также присутствовали израильские военные и принимавшие участие в разработке комплекса американские специалисты. Отмечается, что комплекс ПРО "выполнил свою задачу".
Конструкция Arrow-3 реализует принцип hit-to-kill, предполагающий уничтожение цели непосредственным попаданием боевой части противоракеты. Противоракеты данной системы допускают использование в качестве противоспутникового оружия.
У Израиля имеются комплексы Patriot и Arrow более ранних модификаций, предназначенные для ликвидации иранских и сирийских ракет, и батареи Iron Dome, способные сбивать реактивные снаряды малой дальности, а также комплекс David's Sling для перехвата ракет дальностью 70-300 километров.
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19.02.2018
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