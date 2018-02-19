Военные прошли на лыжах более 7500 км к 100-летию Красной армии и Рязанского училища ВДВ



Военнослужащие разведывательной роты во время лыжной подготовки в горах. Архивное фото - военные учения.

Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков Военнослужащие разведывательной роты во время лыжной подготовки в горах. Архивное фото - военные учения.Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Во время лыжного похода военнослужащие посетили 158 городов и населенных пунктов

РЯЗАНЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Триста российских десантников из девяти соединений Воздушно-десатных войск и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) в понедельник завершили 16-дневный лыжный переход, посвященный 100-летию со дня создания Красной Армии и училища.

"Во время лыжного перехода воины-десантники посетили 158 городов и населенных пунктов, в 69 из них они приняли участие в военно-патриотических акциях", - сообщил на церемонии торжественной встречи лыжников командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

В свою очередь заместитель командующего ВДВ по работе с личным составом генерал-майор Виктор Купчишин отметил, что за время перехода десантники преодолели в общей сложности сввыше 7500 км. 10 команд вышли из разных городов России 3 февраля с тем, чтобы 19 февраля прибыть в окрестности "столицы" российских десатников - Рязани. Наиболее протяженная дистанция - 1354 км - досталась самому южному соединению ВДВ - команде 7-й десантно-штурмовой дивизии из Новороссийска.

По времени лыжный переход совпал с очередной годовщиной крупнейшей за время Великой Отечественной войны Вяземской воздушно-десантной операции.