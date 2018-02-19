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В акции "В армию на денек" примут участие около двух тысяч человек

20.02.2018 ТАСС 29 0
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Росгвардия
Военнослужащие Росгвардии.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Участники мероприятия посетят мотострелковые части, войска радиоэлектронной борьбы, управления Росгвардии, батальоны связи и ракетные дивизионы морской пехоты

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Порядка двух тысяч молодых людей станут участниками проекта молодежного направления Общероссийского народного фронта "Молодежка ОНФ" "В армию на денек" с 19 по 23 февраля. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе "Молодежки ОНФ".

"Команда "Молодежки ОНФ" с 19 по 23 февраля проведет всероссийскую акцию "В армию на денек". Войсковые части в субъектах РФ посетят порядка 2 тыс. молодых людей", - заявили в пресс-службе.

"Участникам акции предстоит с головой окунуться в атмосферу воинской службы и прожить этот день по установленному распорядку: зарядка, теоретические занятия. Ребята посетят мотострелковые части, войска радиоэлектронной борьбы, управления Росгвардии, батальоны связи и ракетные дивизионы морской пехоты", - уточнили в пресс-службе.

По данным организаторов, мероприятие призвано подчеркнуть "значимость, мощь и силу российской армии", показать, как армия воспитывает патриотов своей страны. В рамках акции участники поздравят военнослужащих в Днем защитника Отечества.

В проекте примут участие члены команды "Молодежки ОНФ", которые "особо отличились во время предыдущих акций".
19.02.2018
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принадлежат ТАСС
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