Россия и Алжир настроены выполнять договоренности по ВТС, заявил Лавров
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Вертолет Ми-26 ВВС Алжира.
Источник: youtube.com
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия и Алжир настроены выполнять заключенные двусторонние договоренности по линии ВТС, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Хорошие (есть) перспективы, и хорошие результаты уже достигнуты в сфере военно-технического сотрудничества. Планы, которые здесь существуют, необходимо выполнять, мы настроены на это так же, как и наши алжирские друзья", - сказал Лавров, открывая переговоры с главой МИД Алжира Абделькадером Мессахелем.
Ранее официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявил, что Россия выполнит свои обязательства по поставке боевых вертолетов Ми-28НЭ перед Алжиром.
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19.02.2018
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