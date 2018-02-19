Россия и Алжир настроены выполнять договоренности по ВТС, заявил Лавров



Вертолет Ми-26 ВВС Алжира.

Источник: youtube.com Вертолет Ми-26 ВВС Алжира.Источник: youtube.com

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия и Алжир настроены выполнять заключенные двусторонние договоренности по линии ВТС, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Хорошие (есть) перспективы, и хорошие результаты уже достигнуты в сфере военно-технического сотрудничества. Планы, которые здесь существуют, необходимо выполнять, мы настроены на это так же, как и наши алжирские друзья", - сказал Лавров, открывая переговоры с главой МИД Алжира Абделькадером Мессахелем.

Ранее официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявил, что Россия выполнит свои обязательства по поставке боевых вертолетов Ми-28НЭ перед Алжиром.