Правительство Румынии одобрило покупку РСЗО HIMARS и корветов



Ракетные системы M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

Источник: militaryparitet.com Ракетные системы M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).Источник: militaryparitet.com

ЦАМТО, 19 февраля. Правительство Румынии 15 февраля одобрило закупку ряда ранее запрошенных в США систем вооружения для СВ, включая реактивные системы залпового огня. Кроме того, одобрено приобретение четырех корветов для ВМС страны.

Как сообщил Jane's Defence Weekly министр обороны Румынии Михай Фифор, реализация данных программ повысит обороноспособность Румынии и уровень взаимодействия с союзными государствами при проведении совместных операций. При этом министр подтвердил, что правительство намерено удерживать расходы на оборону на уровне 2% ВВП в ближайшие 10 лет.

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ, в свою очередь, заявила, что руководство страны стремится к тому, чтобы реализуемые программы закупок также способствовали укреплению национальной оборонной промышленности.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2017 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Румынии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 54 пусковых установок РСЗО HIMARS, 81 системы с управляемыми реактивными боеприпасами M31A1 GMLRS с унитарной фугасной боевой частью, 81 системы с управляемыми реактивными боеприпасами M31A1 GMLRS с альтернативной боевой частью, 54 систем с оперативно-тактическими ракетами M57 (ATACMS) с унитарной фугасной боевой частью, а также другого связанного с контрактом оборудования, техники и услуг. Общая стоимость программы закупки на тот момент была оценена в 1,25 млрд. долл.

По заявлению Министерства обороны Румынии, программа находится на "промежуточном этапе", планируется проведение переговоров для определения окончательной конфигурации систем, условий передачи технологий, а также участия национальной оборонной промышленности в поставках оборудования, необходимого для производства и технического обслуживания закупаемого вооружения.

Как заявлено, закупка HIMARS необходима для обеспечения ВС Румынии современными ракетно-артиллерийскими системами, которые способствовали бы повышению обороноспособности и улучшению возможностей по взаимодействия с союзниками по НАТО.

Одобрение закупки корветов определяет условия и процесс подписания рамочного соглашения и последующих связанных контрактов на поставку четырех кораблей, которые будут построены и оборудованы на румынском предприятии, а также их начальное обслуживание. Первый корвет должен быть построен и оборудован в течение 3 лет после подписания контракта, а всю программу планируется завершить в течение 7 лет. Решение также предусматривает модернизацию фрегатов "Тип-22" ВМС Румынии.

Ранее, в январе 2018 года, в рамках плана модернизации парка устаревших вооружений МО Румынии подписало с компанией General Dynamics European Land Systems (GDELS) контракт на поставку до 227 боевых бронированных машин "Пиранья-5" с колесной формулой 8х8 в шести различных конфигурациях. Его стоимость составляет более 1 млрд. долл. (по данным Romania Insider – 895 млн. евро).

В конце января также было объявлено о покупке 173 грузовиков итальянской компании Iveco Defense Vehicles стоимостью 27,5 млн. евро (34,34 млн. долл.).

Закупки стали возможны благодаря принятому руководством Румынии решению увеличить оборонные расходы до 2% ВВП.