ВВС Индонезии получат первые истребители Су-35 в августе 2019 года



Истребитель Су-35С (бортовой номер "23 синий") ВКС России, февраль 2018 года.

Источник: Федор Леухин / russianplanes.net ( ссылка ) Истребитель Су-35С (бортовой номер "23 синий") ВКС России, февраль 2018 года.Источник: Федор Леухин / russianplanes.net ( ссылка )

ЦАМТО, 19 февраля. Ресурс KOMPAS.com опубликовал некоторые подробности подписанного на минувшей неделе контракта по закупке 11 многоцелевых истребителей Су-35 для ВВС Индонезии.

По информации KOMPAS.com, договор купли-продажи с АО "Рособоронэкспорт" был подписан в Джакарте 14 февраля. С индонезийской стороны договор подписал глава центра оборонных закупок Министерства обороны Индонезии Кемхан Агус Сетьяджи (Kemhan Agus Setiadji).

Издание Sindo News первым процитировало начальника центра по связям с общественностью Вооруженных сил Индонезии бригадного генерала Тотока Сугихарто (Totok Sugiharto), который 15 февраля официально подтвердил подписание контракта и якобы заявил, что первые две машины планируется получить уже в октябре этого года с полным комплектом вооружения. Это сообщение было растиражировано мировыми СМИ.

Тем не менее, KOMPAS.com приводит совершенно другие слова генерала, которые представляются ближе к истине. В частности, он заявил, что контракт должен вступить в силу в августе 2018 года, первые два истребителя должны быть доставлены в Индонезию в августе 2019 года, еще шесть единиц – к февралю 2020 года и последние три машины – в июле 2020 года. Данную информацию косвенно подтверждает январское заявление министра обороны Индонезии Рямизарда Рьячуду, который сообщил, что согласно плану, первый самолет поступит на вооружение ВВС Индонезии в 2019 году – спустя почти 2 года после подписания контракта.

По информации KOMPAS.com, стоимость контракта составила 1,14 млрд. долл., как и было согласовано ранее. Проект предусматривает компенсационную программу, предусматривающую закупку Россией (бартер) индонезийской сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также организацию в Индонезии центра ТОиР с передачей соответствующих технологий. Последний пункт предусматривает потенциальное техобслуживание и ремонт в Индонезии истребителей марки "Су" стран АСЕАН.

Как ранее сообщал ЦАМТО, правительства Индонезии и России договорилась приобрести 11 самолетов на сумму 1,14 млрд. долл., из которых 50% или 570 млн. долл. составит компенсационный пакет в виде приобретения российской стороной индонезийских продуктов сельского хозяйства и легкой промышленности. Соглашение было подписано 10 августа 2017 года, однако точный список приобретаемой продукции не опубликован и, возможно, еще не согласован.

Правительства России и Индонезии определили российскую госкорпорацию "Ростех" и индонезийскую внешнеторговую компанию PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) в качестве технических соисполнителей компенсационного пакета. "Ростех" приобретет через PPI несколько экспортных позиций из широкого перечня предложенных товаров. При этом "Ростеху" предоставлена свобода выбора индонезийских экспортеров.

Приобретаемые для замены F-5E/F "Тайгер-2" истребители Су-35 будут временно дислоцированы в Макасаре (провинция Южное Сулавеси), пока не будет подготовлена необходимая инфраструктура на авиабазе в Мадиуне (провинция Восточная Ява).