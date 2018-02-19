К 100-летию создания Красной Армии в Центральном музее ВС РФ состоится международная конференция



Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

ЦАМТО, 19 февраля. В Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации 20 февраля состоится международная конференция "Защитившая страну, сохранившая мир", посвященная 100-летию создания Красной Армии.

Организаторы конференции – Научно-исследовательский институт (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ, Военно-научный комитет ВС РФ, Главное управление международного военного сотрудничества МО РФ, Главное управление по работе с личным составом ВС РФ.

К участию в конференции приглашены представители Федерального Собрания Российской Федерации, руководящий состав Минобороны России, Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, профессорско-преподавательский состав, слушатели и научные сотрудники Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, ВУНЦ "ОА СВ РФ", Военной академии РВСН им. Петра Великого, Военного университета Министерства обороны Российской Федерации, Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации, Юнармии, ветеранских и общественных организаций, ведущие ученые Академии военных наук.

В работе конференции примут участие представители аппаратов военных атташе зарубежных государств в Российской Федерации.

Целью конференции является обобщение опыта деятельности Красной Армии, Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации по защите суверенитета и независимости страны, противодействие фальсификации истории отечественных Вооруженных Сил, активизация военно-патриотического воспитания.

В ходе работы конференции планируется выработать рекомендации по использованию исторического опыта строительства отечественных Вооруженных Сил в современных условиях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.