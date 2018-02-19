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Летчики морской авиации ВМФ России впервые отработали дозаправку в воздухе на самолетах Су-30СМ

20.02.2018 ЦАМТО 45 0
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Истребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 19 февраля. Впервые в новейшей истории России летчики морской авиации Военно-морского флота отработали полеты на дозаправку в воздухе на самолетах Су-30СМ.

В ходе тренировки в воздух с аэродрома Ейского Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ поднимались самолеты Су-30СМ и Су-24М. Истребители и бомбардировщики, пилотируемые летным составом Управления морской авиации ВМФ и летчиками Балтийского и Черноморского флотов, осуществили более 100 контактирований с самолетом-дозаправщиком Ил-78, совершив в ходе летных смен более 40 взлетов и посадок.

Для участия в отработке мероприятий по дозаправке в воздухе по решению начальника морской авиации Военно-морского флота генерал-майора Игоря Кожина самолеты Балтийского и Черноморского флотов осуществили перелеты с аэродромов базирования в Калининградской области и Крыму на аэродром Ейского Центра боевого применения и переучивания летного состава.

Дозаправка топливом в воздухе является наиболее сложным видом летной подготовки, требует от летного состава высокой профессиональной выучки, психологической устойчивости и уверенности в успешном выполнении полета. Сложность выполнения задания заключается в том, что на высоте от 2000 до 8000 м необходимо выполнить встречу с танкером Ил-78, на скорости 500-550 км/ч выполнить контактирование и во время дозаправки самолетам ВМФ и заправщику необходимо выдерживать строй на дистанции около 20 м, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
19.02.2018
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