В мотострелковой бригаде СФ проведено первое занятие по вождению двухзвенных плавающих снегоболотоходов "АЛЕУТ"



Двухзвенные плавающие снегоболотоходы ГАЗ-3344-20 "Алеут".

Источник: Пресс-служба Северного флота Двухзвенные плавающие снегоболотоходы ГАЗ-3344-20 "Алеут".Источник: Пресс-служба Северного флота

ЦАМТО, 19 февраля. На одном из полигонов отдельной мотострелковой бригады в Мурманской области проведено первое занятие по вождению новых двухзвенных гусеничных плавающих снегоболотоходов высокой проходимости ГАЗ-3344-20 "АЛЕУТ".

На полигоне новая техника показала себя с наилучшей стороны. Механики-водители отметили высокую проходимость, маневренность и простоту в управлении снегоболотоходов, управляя ими на пересеченной местности и преодолевая различные препятствия.

Снегоболотоходы ГАЗ-3344-20 "АЛЕУТ" поступили на вооружение отдельной мотострелковой бригады Северного флота в начале этого года.

Перед проведением занятий по практическому вождению, с механиками-водителями, были проведены теоретические занятия по освоению новой техники, после чего приняты соответствующие зачеты. Подготовку на новые снегоболотоходы проходили, как военнослужащие по контракту, так и военнослужащие по призыву.

Многоцелевой тягач способен решать задачи по перевозке личного состава, различных грузов и прицепов в условиях крайне низких температур до –50 град. С.

Принятие на вооружение новых двухзвенных гусеничных плавающих снегоболотоходов высокой проходимости ГАЗ-3344-20 "АЛЕУТ" позволит расширить круг задач, решаемых подразделениями отдельной мотострелковой бригады.

Вездеход ГАЗ-3344-20 "АЛЕУТ" выполнен по модульной схеме: переднее звено – энергетический модуль, в котором могут разместиться 5 человек, включая водителя, заднее звено – трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт, его полезная нагрузка составляет 2500 кг, сообщает пресс-служба СФ.