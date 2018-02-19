В мотострелковой бригаде СФ проведено первое занятие по вождению двухзвенных плавающих снегоболотоходов "АЛЕУТ"
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Двухзвенные плавающие снегоболотоходы ГАЗ-3344-20 "Алеут".
Источник: Пресс-служба Северного флота
ЦАМТО, 19 февраля. На одном из полигонов отдельной мотострелковой бригады в Мурманской области проведено первое занятие по вождению новых двухзвенных гусеничных плавающих снегоболотоходов высокой проходимости ГАЗ-3344-20 "АЛЕУТ".
На полигоне новая техника показала себя с наилучшей стороны. Механики-водители отметили высокую проходимость, маневренность и простоту в управлении снегоболотоходов, управляя ими на пересеченной местности и преодолевая различные препятствия.
Снегоболотоходы ГАЗ-3344-20 "АЛЕУТ" поступили на вооружение отдельной мотострелковой бригады Северного флота в начале этого года.
Перед проведением занятий по практическому вождению, с механиками-водителями, были проведены теоретические занятия по освоению новой техники, после чего приняты соответствующие зачеты. Подготовку на новые снегоболотоходы проходили, как военнослужащие по контракту, так и военнослужащие по призыву.
Многоцелевой тягач способен решать задачи по перевозке личного состава, различных грузов и прицепов в условиях крайне низких температур до –50 град. С.
Принятие на вооружение новых двухзвенных гусеничных плавающих снегоболотоходов высокой проходимости ГАЗ-3344-20 "АЛЕУТ" позволит расширить круг задач, решаемых подразделениями отдельной мотострелковой бригады.
Вездеход ГАЗ-3344-20 "АЛЕУТ" выполнен по модульной схеме: переднее звено – энергетический модуль, в котором могут разместиться 5 человек, включая водителя, заднее звено – трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт, его полезная нагрузка составляет 2500 кг, сообщает пресс-служба СФ.
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19.02.2018
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