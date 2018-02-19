Сергей Рудской: характер современных военных действий существенно изменился
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Генерал-лейтенант Сергей Рудской.
Источник: www.tvc.ru
ЦАМТО, 19 февраля. За последнее время объем и масштаб задач, решаемых Главным оперативным управлением (ГОУ), значительно возросли. Во многом это обусловлено изменением характера современных военных действий.
Об этом говорится в статье начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского, опубликованной в газете "Красная звезда".
В статье отмечается, что "прежде всего, расширился спектр военных конфликтов, в которых могут быть применены армия и флот. Помимо классических, с участием регулярных армий, появились конфликты нового типа, как, например, война в Сирии, где против правительственных сил действуют иррегулярные силы. Меняется соотношение военных и невоенных мер, реализуемых противниками в ходе конфликтов подобного типа".
Кроме того, как отметил в своей статье С.Рудской, "изменяются подходы к организации и ведению военных действий, появляются новые формы и способы создания, развертывания и применения группировок войск (сил). Так, например, в случае возникновения конфликта с высокотехнологичным противником боевые действия будут развернуты одновременно в пяти сферах – на земле, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве".
В статье говорится, что "решение задач, возложенных на Главное оперативное управление, осуществляется с учетом влияния этих и других факторов. Более содержательной стала подготовка органов военного управления, повысились требования к слаженности штабов, качеству принимаемых ими решений и организаторской работе по их реализации".
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19.02.2018
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