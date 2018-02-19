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Министр обороны проверит выполнение гособоронзаказа на предприятиях Красноярского края и Новосибирской области

20.02.2018 ЦАМТО 49 0
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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу.
Источник: Коллаж Андрея Седых / vpk-news.ru

ЦАМТО, 19 февраля. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа (ЦВО).

Глава военного ведомства проверит ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях Красноярского края и Новосибирской области, а также организацию учебного процесса в расположенных здесь военных образовательных учреждениях Минобороны.

В частности, в Красноярске Сергей Шойгу планирует встретиться со студентами и преподавателями военной кафедры Сибирского федерального университета, чтобы рассказать об инициативах военного ведомства, реализуемых в российских вузах.

В Новосибирске министр обороны заслушает доклад командования войсками ЦВО о выполнении мероприятий боевой подготовки, организации учебного процесса в воинских частях и соединениях, дислоцированных в регионе.

Также Сергей Шойгу проверит состояние дел в Новосибирском высшем общевойсковом командном училище, заслушает руководство вуза о выполнении плана подготовки профильных специалистов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
19.02.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Гособоронзаказ

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