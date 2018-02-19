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Для ремонта "Адмирала Кузнецова" готовы все нужные документы

20.02.2018 ТАСС 57 0
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Авианосец "Адмирал Кузнецов"
Авианосец "Адмирал Кузнецов".
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

На единственный российский авианосец планируется поставить новые опреснительные установки, заявили в Невском ПКБ

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Вся конструкторская документация авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" уже подготовлена к ремонту корабля. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Невского проектно-конструкторского бюро (ПКБ) Сергей Власов.

"У нас не просто есть вся конструкторская документация на этот корабль. Она вся откорректирована по так называемому строительному исполнению. В начале 1990-х мы получили с Черноморского завода все предварительные извещения - правки, внесенные в ходе строительства, сдачи и испытаний корабля", - сказал он.

По словам Власова, Невское ПКБ ведет совместную работу с Центром судоремонта "Звездочка", Пролетарским заводом и другими предприятиями, которые будут задействованы в ремонте единственного российского авианосца.

"Мы как проектант готовы к любым работам по "Адмиралу Кузнецову", которые обозначит флот", - подчеркнул конструктор.

Он добавил, что в ходе ремонта на авианосец планируется поставить новые опреснительные установки, которые сразу будут давать питьевую воду надлежащего качества.

Как ранее сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе, контракт на ремонт с модернизацией авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" рассчитан на три года и будет подписан между Министерством обороны РФ и Объединенной судостроительной корпорацией в первом квартале 2018 года.
19.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Звездочка
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
1143 Кречет
Авианосец

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