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Индия планирует в апреле отправить к Луне автоматическую экспедицию "Чандраян-2"

20.02.2018 ТАСС 52 0
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Лунный закат
Лунный закат с борта Международной космической станции.
Источник: © Фото : Роскосмос/Фёдор Юрчихин

Стоимость проекта оценивается в $125 млн

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 февраля. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ИСРО) планирует отправить к Луне миссию "Чандраян-2" с небольшим луноходом на борту в апреле текущего года. Об этом сообщил прессе государственный министр, курирующий в правительстве Индии атомную энергетику и космос, Джитендра Сингх.

"Индия собирается отправить "Чандраян-2" в апреле. Эта миссия следует за миссией "Чандраян-1" (запущена в 2008 году - прим. ТАСС), благодаря которой ИСРО обнаружила воду на Луне. Миссия "Чандраян-2" - дальнейшее развитие проекта, столь же значимого как приземление человека на Луне", - цитирует в воскресенье Сингха телеканал NDTV.

Госминистр отметил, что если аппарат "Чандраян-1" был орбитальной станцией, то "Чандраян-2" - гораздо более сложный проект, который предусматривает посадку на спутнике Земли и доставку на ее поверхность небольшого лунохода.

"Чандраян-2" - это сложная задача, поскольку впервые мы доставим к Луне орбитальный модуль, посадочный модуль и самоходный аппарат", - сказал Сингх, добавив, что посадка запланирована в районе Южного полюса Луны.

До сих пор только США, Россия и Китай смогли осуществить посадку на лунной поверхности. Если Индия добьется успеха, это станет огромным достижением для ИСРО, бюджет которой почти в 20 раз меньше чем у NASA. Общая стоимость проекта "Чандраян-2" составляет 8 млрд рупий (около $125 млн), добавил госминистр.
19.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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