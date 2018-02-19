SpaceX из-за дополнительной проверки отложила до 21 февраля запуск испанского спутника
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Источник: © AP Photo/John Raoux
При этом в компании отметили, что и с грузом, и с ракетой-носителем все в порядке
НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Возглавляемая Илоном Маском компания SpaceX отложила до 21 февраля запуск спутника PAZ испанской правительственной компании Hisdesat, который планировался на 18 февраля. Об этом сообщила в субботу SpaceX. Для вывода спутника на орбиту выбрана ракета-носитель Falcon 9, старт которой готовится на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния).
"Наша команда на Ванденберге попросила себе дополнительное время, чтобы провести финальную проверку гаргрота. С грузом и носителем все в порядке. Ввиду требований, предъявляемых к миссии, мы сейчас наметили запуск PAZ на 21 февраля", - уточнила компания на своей странице в Twitter. Гаргрот представляет собой обтекающий элемент фюзеляжа ракеты, закрывающий проводку управления и элементы важных систем, выступающих за фюзеляж.
Спутник PAZ разработан и изготовлен европейским консорциумом Airbus. Аппарат предназначен для картографии, мониторинга окружающей среды, оценки состояния водных, земельных и лесных ресурсов. На борту корабля находятся несколько аппаратов меньшего размера. Первая ступень Falcon 9 ранее уже использовалась для выполнения полета в космос.
Как сообщал ТАСС ранее, испанская правительственная компания Hisdesat, предоставляющая услуги спутниковой связи, подписала соглашение с компанией SpaceX о запуске радиолокационного спутника наблюдения Земли PAZ. Старт планировался на последний квартал 2017 года.
Первоначально этот аппарат рассчитывали вывести на орбиту с помощью ракеты "Днепр" (конверсионная версия баллистической ракеты РС-20). Соответствующий контракт был заключен в 2015 году в ходе авиасалона МАКС-2015. Пуск должен был состояться в том же году, однако постоянно переносился.
В 2015 году командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщил, что программа запусков российско-украинских конверсионных ракет "Днепр" приостановлена. В Роскосмосе тогда также заявили о приостановке запусков "Днепра". Позднее гендиректор компании "Космотрас" (оператор пусков ракет "Днепр") Александр Серкин заверил, что все обязательства по запускам иностранных спутников в рамках ранее заключенных контрактов будут выполнены.
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19.02.2018
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