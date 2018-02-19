Шойгу прибыл в ЦВО с рабочей поездкой
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Первым пунктом рабочей поездки стал Красноярск
ТАСС, 19 февраля. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник прибыл в войска Центрального военного округа (ЦВО), первым пунктом рабочей поездки стал Красноярск.
"Глава военного ведомства проверит ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях Красноярского края и Новосибирской области, а также организацию учебного процесса в расположенных здесь военных образовательных учреждениях Минобороны", - сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.
По ее словам, в Красноярске Шойгу планирует встретиться со студентами и преподавателями военной кафедры Сибирского федерального университета, чтобы рассказать об инициативах Минобороны, реализуемых в российских вузах.
В Новосибирске министр обороны заслушает доклад командования войсками ЦВО о выполнении мероприятий боевой подготовки, организации учебного процесса соединений и частей, дислоцированных в регионе.
Также глава военного ведомства проверит состояние дел в Новосибирском высшем общевойсковом командном училище, заслушает руководство вуза о выполнении плана подготовки профильных специалистов, сообщила Марковская.
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19.02.2018
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