В Генштабе рассказали об изменении характера современных боевых действий
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Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Характер боевых действий сейчас существенно изменяется, поскольку высокотехнологичный противник будет проводить их сразу в пяти сферах на земле, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве, считает начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
В своей статье в официальном печатном органе ВС РФ газете "Красная звезда" он отметил, что в последнее время объем и масштаб задач, решаемых ГОУ, значительно возросли, поскольку изменяется характер современных военных действий.
Рудской добавил, что расширился спектр военных конфликтов, в которых могут быть применены армия и флот, кроме классических конфликтов, в которых участвуют регулярные армии, появились конфликты нового типа, как война в Сирии, где против правительства выступают иррегулярные силы. Также, по его мнению, меняется соотношение военных и невоенных мер, реализуемых противниками в ходе конфликтов подобного типа.
"Изменяются подходы к организации и ведению военных действий, появляются новые формы и способы создания, развертывания и применения группировок войск (сил). Так, например, в случае возникновения конфликта с высокотехнологичным противником боевые действия будут развернуты одновременно в пяти сферах - на земле, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве", - написал Рудской.
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19.02.2018
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