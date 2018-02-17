Продление СНВ-III под вопросом

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Источник: Gleb Garanich / Reuters МБР.Источник: Gleb Garanich / Reuters

Россия и США выполнили условия Пражского договора, но что дальше?

На прошлой неделе Россия и США в рамках двустороннего договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-III сообщили о выполнении условий по согласованному сокращению ядерных вооружений. Внешнеполитические ведомства Москвы и Вашингтона подтвердили, что оба государства в соответствии с положениями договора достигли установленного лимита стратегического арсенала.

Договор СНВ-III был подготовлен по инициативе Владимира Путина и 8 апреля 2010 года подписан президентами России и США в Праге, получив название "Пражский договор". Он вступил в силу 5 февраля 2011 года и был рассчитан на десятилетие с возможной пролонгацией на пять лет. По условиям СНВ-III обеим сторонам предписывалось сообщить о выполнении принятых обязательств через семь лет, то есть 5 февраля 2018 года, а еще через несколько лет, в 2021 году, срок действия договора подойдет к завершению. Поэтому президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости, не дожидаясь этого времени, именно "сейчас принимать решение о том, что делать с договором".

СНВ-III стал очередным договором СССР/России и США об ограничениях стратегических ядерных сил (СЯС). До него действовали договоры ОСВ-I (1972) и ОСВ-II (1979). Они устанавливали количественные уровни средств доставки ядерного оружия и пусковых установок для каждой из стран, а также запрещали вывод ядерного оружия в космос. Договором СНВ-I предписывался контроль над ядерными вооружениями со строгим режимом проверки выполнения его условий. Он был ратифицирован в 1991 году. СНВ-II, во многом опиравшийся на СНВ-I, был тоже подписан, но не вступил в силу в связи с тем, что США в 2002 году вышли из договора по ПРО.

Обсуждение договора СНВ-III было начато в 1997 году, но подписан он был только в 2010 году. Им предусматривалось, что к 5 февраля 2018 года на вооружении у России и США должны остаться следующие суммарные количества стратегических наступательных вооружений:

- 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых баллистических ракет морского базирования (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков (ТБ);

– 1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ;

– 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок (ПУ) МБР, развернутых и неразвернутых ПУ БРПЛ, развернутых и неразвернутых ТБ.

На момент вступления в действие договора СНВ-III на вооружении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) находились 521 единица развернутых носителей, а вместе с неразвернутыми – 865 и 1537 боеголовок. Америка располагала 882 развернутыми носителями (при их общем числе 1124) и 1800 боезарядами.

По данным МИД, сегодня суммарный потенциал России составляет:

– 527 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых ТБ;

– 1444 единицы боезарядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ;

– 779 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, развернутых и неразвернутых ТБ.

В свою очередь, у США, по информации Госдепа, сегодня насчитывается:

– 660 единиц для развернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ;

– 1393 единицы боезарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ТБ;

– 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Правда, в заявлении МИДа говорится и о том, "что объявленный выход на установленные Договором показатели достигнут США не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и за счет переоборудования части пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и тяжелых бомбардировщиков В-52Н, осуществленного таким образом, что Российская Сторона не может подтвердить приведение этих СНВ в состояние, непригодное для использования БРПЛ и ядерного вооружения тяжелых бомбардировщиков, как это предусмотрено п. 3 Раздела I Главы третьей Протокола к Договору, а также за счет произвольной переквалификации шахтных пусковых установок, предназначенных для обучения, в не предусмотренную Договором категорию "учебных шахт".

Как написала 9 февраля с.г. американская политическая ежедневная газета Hill со ссылкой на свои источники, Дональд Трамп раскритиковал договор СНВ-III в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным. Издание сообщает, что Путин спросил у Трампа, намерен ли тот продлить этот договор. Трамп прервался на некоторое время, чтобы уточнить у своих помощников, что это за договор. Затем Трамп вернулся к разговору и заявил, что договор СНВ-III является плохим договором, заключенным администрацией Обамы. По мнению Трампа, этот договор был более выгоден Российской Федерации, чем США. Хотя на самом деле он более плох для России, чем для Америки. Российские политики неоднократно выступали против отдельных положений этого договора, поскольку в рамках проведения инспекций американская сторона получила "слишком много" данных о российских ядерных арсеналах. После присоединения Крыма к РФ эти проверки были приостановлены.

Сегодня многие виды ядерных вооружений США устарели, и, по мнению экспертов, модернизации требует вся ядерная триада. О необходимости укрепления ядерного потенциала говорится и в новой ядерной доктрине Пентагона, в соответствии с которой планируется усовершенствование уже имеющихся боеголовок и средств доставки, возврат на боевое дежурство КР морского базирования и увеличение числа боеголовок малой мощности.

Продолжающаяся дестабилизирующая деятельность Вашингтона в таких сферах, как создание глобальной системы ПРО и бесконтрольное развертывание ударно-боевых средств ПРО США и НАТО в непосредственной близости от границ России во все больших масштабах, является исключительным обстоятельством, ставящим под угрозу безопасность и национальные интересы РФ.

Потенциальной почвой для эскалации ядерного конфликта может стать концепция избирательных ударов и внедрения высокоточного ядерного оружия пониженной мощности, которую провозгласила новая американская ядерная доктрина. Развитие систем и средств наземной, воздушной и космической разведки, совершенствование обычных, в том числе высокоточных вооружений, способных нейтрализовать стратегические силы противника, а также продолжающееся развитие высокоточного оружия большой дальности в неядерном оснащении свидетельствуют о движении Пентагона к реализации концепции "быстрого глобального удара". В этом случае действующей военной доктриной России предполагается нанесение ответного удара ядерными средствами.

Опасное несоответствие между стратегическим и оборонным потенциалом усугубляется неконтролируемым наращиванием американских систем ПРО и расширением зон их развертывания и действия. Все это направлено на получение возможности беспрепятственного нанесения первого ядерного удара не только по Ирану или Северной Корее, но и по России.

О том, что Россия готова продлить срок действия договора СНВ-III еще на пять лет, Кремль заявлял неоднократно. Как полагают российские эксперты, пролонгация срока действия соглашения обеспечит прозрачность и предсказуемость в ядерной сфере и может сделать возможным решение проблемы снижения вероятности ядерной войны. Однако окончательное решение о судьбе СНВ-III в Вашингтоне пока не принято и ответ Дональда Трампа не получен. По крайней мере в администрации и Госдепартаменте США никак не прокомментировали инициативу российской стороны. Правда, представитель Госдепа Хизер Нойерт в докладе по выполнению договора отметила, что США продолжат полностью выполнять его условия. Пентагон тоже выразил намерение строго соблюдать эту договоренность и указал на ее необходимость для поддержания глобальной стабильности и безопасности.