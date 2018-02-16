Москва формирует танковый кулак



Демонстрация танка Т-14 Армата. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Демонстрация танка Т-14 Армата. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

А для борьбы с бронетехникой противника закупят сотни ударных вертолетов

В то время, как ведущие страны НАТО приступили к программе модернизации своего танкового парка, а Германия и Франция и вовсе заключили соглашение о создании к рубежу 2030 года основного танка нового поколения, который будет, вероятно, вооружен новой 130-мм пушкой, а в целях повышения выживаемости экипажа в бою получит "частично обитаемую" башню, российское военное ведомство взяло твердый курс на совершенствование своих бронетанковых сил. Решение данной задачи подразумевает, с одной стороны, модернизацию уже стоящих на вооружении ВС РФ типов основных танков, а с другой - закупку боевых машин данного класса нового поколения.

"Задача одна – выполнить все задачи по государственному оборонному заказу, мы в среднем будем закупать в ближайшие годы около 200 танков различных модификаций в год", – сообщил недавно замминистра обороны РФ Юрий Борисов в ходе посещения Уралвагонзавода.

В этой связи также следует вспомнить, что еще в феврале 2017 года главком Сухопутных войск РФ генерал-полковник Олег Салюков подчеркивал, что "в воинских частях постоянной готовности – более 50% современных танков Т-72Б3, Т-80У и Т-90А". "Осуществляемые ежегодные закупки этих машин, по огневому поражению и маневренности не уступающих лучшим иностранным образцам, к 2020 году обеспечат долю современных танков до 70%", – отмечал генерал-полковник Салюков.

Кроме того, в войска в самое ближайшее время начнут в массовых количествах поступать и другие уникальные, не имеющие аналогов в мире образцы бронетехники. Такие, как новейший российский основной танк Т-14 "Армата", который одним лишь своим появлением на Красной площади во время военного парада в свое время произвел настоящий фурор в мире. Или, например, боевая машина поддержки танков (БМПТ), которая будет зачищать от противника местность, давая возможность своим пехоте и танкам развивать наступление в заданном темпе. "Она, кстати, неплохо себя зарекомендовала в сирийском конфликте", – отмечает Юрий Борисов.

Кстати, в плане оснащения войск различной бронетанковой техникой и реактивными системами залпового огня Россия вполне может претендовать на отдельную запись в Книге рекордов Гиннесса, если таковая, конечно, со временем появится. Дело в том, что, как заявил в сентябре прошлого года заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, "за пятилетку, с 2012 по 2017 год, в войска поставлено более 25 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и 4 тыс. современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения, что позволило Российской Федерации выйти на первое место в мире по количеству танков, БМП и РСЗО". В этой связи в определенной степени становится понятно, почему военно-политическому руководству Североатлантического альянса до сих пор мерещатся лавины русских танков, рвущиеся к Ла-Маншу. Да, если что – можем, так что лучше не провоцируйте…

А вот борьбой с бронетехникой противника, включая и его новейшие и даже перспективные основные танки, займутся российские ударные вертолеты, включая и "летающие танки" Ка-52 "Аллигатор", которые Минобороны РФ намерено закупить в рамках новой Государственной программы вооружения 2018–2027 годов в количестве 114 единиц. "Аллигаторы" получат усовершенствованную обзорно-прицельную систему, а в перспективе – еще и новые ракеты повышенной дальности. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов, комментируя итоги совещания, проходившего недавно в Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Сазыкина (Приморский край).

Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"