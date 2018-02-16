Противотанковые "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в Йемене



ПТРК 9К115 "Метис".

Источник: rg.ru ПТРК 9К115 "Метис".Источник: rg.ru

В ходе боевых действий на территории Йемена противостоящие стороны активно применяют различные противотанковые управляемые ракетные комплексы. В ход идут как уже устаревшие ПТРК типа "Малютка", так и достаточно современные, такие как 9К115 "Метис".

Последние были приобретены вооруженными силами страны еще до начала трагических событий. Они высоко ценятся за относительную компактность: так, длина ракеты в контейнере составляет всего около 80 см, а вес - 6,3 кг.

При таких небольших размерах оружие очень легко транспортировать в любой, даже очень труднодоступной местности. Обладая таким комплексом, боец может легко занять выгодную позицию, например, в горных условиях, чтобы затем на дистанции до 1000 м успешно поразить танк, БМП или БТР. Бронепробиваемость при этом достигает 550 мм.

Кстати, судя по материалам, появившимся в Сети, именно с ПТРК "Метис" связан первый случай уничтожения бронемашины, принадлежащей Саудовской Аравии. В июне 2015 года боевики подбили, а потом сожгли колесную БМП LAV-25 национальной гвардии СА.

Также, по некоторым данным, за "Метисами" числятся победы над танками М-60А3 и АМХ-30 американского и французского производства.

Алексей Моисеев