ВМФ РФ выпустил 100 крылатых ракет по позициям террористов в Сирии



Пуск крылатой ракеты "Калибр".

Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Пуск крылатой ракеты "Калибр".Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Военно-морской флот РФ выпустил по террористам в Сирии сто крылатых ракет, произвел боле четырех тысяч боевых вылетов. Корабельная авианосная группа в Средиземном море поразила свыше 1,2 тысячи целей незаконных вооруженных формирований. Эти данные привел командующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев в интервью газете "Красная звезда".

Владимир Королев также отметил, что военным морякам удалось снизить угрозы морского пиратства в районе Аденского залива и Африканского Рога. В данных районах корабли ВМФ присутствуют и сегодня, выполняя задачи по обеспечению безопасности судоходства. Военно-морской флот успешно осваивает и арктические пространства, занимается исследованием морских территорий в Антарктиде.

Главнокомандующий ВМФ сказал о том, что Российская Федерация восстановила свое присутствие в Мировом океане. В разных его частях постоянно присутствуют от семидесяти до ста боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

- Мировой океан должен быть безопасным для всех, - уверен главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев.

Светлана Цыганкова