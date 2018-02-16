Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВМФ РФ выпустил 100 крылатых ракет по позициям террористов в Сирии

19.02.2018 Российская газета 35 0
0
Понравилась новость?
 0
Пуск крылатой ракеты "Калибр"
Пуск крылатой ракеты "Калибр".
Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Военно-морской флот РФ выпустил по террористам в Сирии сто крылатых ракет, произвел боле четырех тысяч боевых вылетов. Корабельная авианосная группа в Средиземном море поразила свыше 1,2 тысячи целей незаконных вооруженных формирований. Эти данные привел командующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев в интервью газете "Красная звезда".

Владимир Королев также отметил, что военным морякам удалось снизить угрозы морского пиратства в районе Аденского залива и Африканского Рога. В данных районах корабли ВМФ присутствуют и сегодня, выполняя задачи по обеспечению безопасности судоходства. Военно-морской флот успешно осваивает и арктические пространства, занимается исследованием морских территорий в Антарктиде.

Главнокомандующий ВМФ сказал о том, что Российская Федерация восстановила свое присутствие в Мировом океане. В разных его частях постоянно присутствуют от семидесяти до ста боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

- Мировой океан должен быть безопасным для всех, - уверен главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев.


Светлана Цыганкова
16.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Проекты
Арктика

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 01:07
  • 3
Что купит Пентагон в 2019 году
  • 18.02 23:52
  • 1
Крылатая ракета Х-101 показала высокие характеристики на испытаниях в Сирии
  • 18.02 22:40
  • 12
НАТО никогда не признает присоединения Крыма к России, будет обсуждать этот вопрос с Москвой при любой возможности - источник в альянсе
  • 18.02 20:38
  • 88
Самоволка: российские наемники погибли за курдскую нефть
  • 18.02 19:03
  • 6275
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 18.02 18:34
  • 58
Светопреставление: почему война с Россией станет ядерной (и унесет миллиарды жизней)
  • 18.02 17:34
  • 8
"По-прежнему опасны". Аналитики НАТО оценили военный потенциал России
  • 18.02 17:34
  • 4
Никитин: оптимальное сочетание цены и качества должно стать главным в диверсификации ОПК
  • 18.02 17:16
  • 2
Глава "Вертолетов России": "Аллигатор" глубоко модернизируют
  • 18.02 15:57
  • 2
Нужен ли НАТО «балтийский балласт»?
  • 18.02 15:04
  • 11
Танковый провал: без "абрамскапута"- Т-95 Россия потеряла 10 лет
  • 18.02 14:49
  • 2
JASSM-ER поступила на вооружение F-15E Strike Eagle
  • 18.02 13:57
  • 9
Есть положительные результаты в разработке штатного боеприпаса для новейшего танка Т-14
  • 18.02 13:47
  • 16
"Корова" на автопилоте. Что известно о новом тяжелом вертолете Ми-26Т2В
  • 18.02 12:52
  • 1
Уничтожение беспилотника модулем "Арбалет" показали на видео
другие обсуждаемые темы