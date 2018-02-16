ВМФ РФ выпустил 100 крылатых ракет по позициям террористов в Сирии
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Пуск крылатой ракеты "Калибр".
Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Военно-морской флот РФ выпустил по террористам в Сирии сто крылатых ракет, произвел боле четырех тысяч боевых вылетов. Корабельная авианосная группа в Средиземном море поразила свыше 1,2 тысячи целей незаконных вооруженных формирований. Эти данные привел командующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев в интервью газете "Красная звезда".
Владимир Королев также отметил, что военным морякам удалось снизить угрозы морского пиратства в районе Аденского залива и Африканского Рога. В данных районах корабли ВМФ присутствуют и сегодня, выполняя задачи по обеспечению безопасности судоходства. Военно-морской флот успешно осваивает и арктические пространства, занимается исследованием морских территорий в Антарктиде.
Главнокомандующий ВМФ сказал о том, что Российская Федерация восстановила свое присутствие в Мировом океане. В разных его частях постоянно присутствуют от семидесяти до ста боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.
- Мировой океан должен быть безопасным для всех, - уверен главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев.
Светлана Цыганкова
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16.02.2018
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