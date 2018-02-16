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Мотострелки Северного флота опробовали новые снегоболотоходы "Алеут"

19.02.2018 Российская газета 56 0
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Снегоболотоходы ГАЗ-3344-20 "Алеут"
Двухзвенные плавающие снегоболотоходы ГАЗ-3344-20 "Алеут".
Источник: Пресс-служба Северного флота

На одном из полигонов мотострелковой бригады Северного флота в Мурманской области механики-водители опробовали новые двухзвенные плавающие снегоболотоходы ГАЗ-3344-20 "Алеут". Как рассказал "РГ" начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, техника показала высокую проходимость, маневренность и простоту в управлении.

Новые снегоболотоходы поступили на вооружение в начале нынешнего года. Многоцелевой тягач способен работать при крайне низких температурах - до минус 50 градусов. В первой части машины - энергетический модуль. Там поместятся пять членов экипажа, включая водителя, вторую часть можно трансформировать под пассажирский модуль, вмещающий до 15 военнослужащих. Его можно переделать под спальный, медицинский блок или командный пункт. Полезная нагрузка - 2,5 тысячи килограммов.

Подготовку на ГАЗ-3344-20 "Алеут" прошли как военнослужащие по контракту, так и по призыву.


Светлана Цыганкова
16.02.2018
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