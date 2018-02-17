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Видео: Как готовят российских тюленей для борьбы с диверсантами

19.02.2018 Российская газета 57 0
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Подготовка тюленей
Подготовка тюленей в Мурманском морском биологическом институте КНЦ РАН.
Источник: Пресс-служба Южного научного центра РАН

В Мурманском морском биологическом институте КНЦ РАН нашли новое применение тюленям - их готовят для военных целей. Млекопитающие прекрасно справляются с задачей по обнаружению мин, ведению разведки и поиску водолазов-диверсантов. Кроме того, тюлени могут обследовать днища кораблей, корпуса субмарин и подводных трубопроводов.

Как сообщает канал Sputnik, подводных бойцов в качестве элементов биотехнических систем охраны тренируют в лаборатории института на мысе Тоня в Кольском заливе. Занятия с ластоногими проходят два раза в день. На подготовку одного тюленя у специалистов уходит около одного года. Срок службы подводного бойца около 15 - 20 лет.

В ходе экспериментов, которые начались еще в 1981 году под руководством академика Геннадия Матишова, ученые выяснили, что местные тюлени превосходят в надежности и скорости выполнения команд тихоокеанских морских котиков и сивучей, кольчатую нерпу, морского зайца. Более того, они не уступают дельфинам южных морей по скорости выработки навыков, необходимых для работы.

Тюлень также способен погружаться на большие глубины и развивать под водой большую скорость. Достаточно сказать, что он легко плывет за катером со скоростью до 40 километров в час.


Подготовка тюленей в Мурманском морском биологическом институте КНЦ РАН.
Источник: rg.ru

Ранее председатель Южного научного центра РАН, академик Геннадий Матишов сообщил "РГ", что у тюленей существует ряд сенсорных систем, таких, как слух и зрение, позволяющих обнаруживать объекты на значительно больших дистанциях.

"Изучение обоняния, зрения и слуха с целью создания подобных сенсоров для подводной техники представляется нам более перспективным, так как они работают на больших дистанциях и более информативны" - заявил академик.

На сегодняшний день ученые ведут исследования магниторецепции и магнитонавигации тюленей, которые носят как фундаментальный, так и прикладной характер.


Подготовка тюленей в Мурманском морском биологическом институте КНЦ РАН.
Источник: rg.ru

В декабре 2017 года академику Геннадию Матишова была присуждена премия имени адмирала Макарова за цикл статей "Использование морских млекопитающих в служебных целях". Научная работа, не имеющая аналогов, посвящена использованию морских млекопитающих для решения задач оборонного комплекса России. Кроме того, академик награжден медалью Минобороны РФ "За морские заслуги в Арктике".

Справка "РГ"

Первым использовать тюленей в военных целях предложил известный дрессировщик Владимир Дуров. В 1915 году в Москве был оборудован секретный бассейн, где им тренировались ластоногие бойцы.

[b]Тюленей научили перерезать тросы, которыми подводные мины крепились ко дну. После чего мины всплывали на поверхность и легко уничтожались.

Американцы во время войны во Вьетнаме использовали боевых дельфинов для охраны военно-морской базы в Камрани. Потом десятки дельфинов и дрессированных морских львов участвовали в операциях ВМС США в Персидском заливе в 1991-2004 годах.


Николай Грищенко
17.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Вьетнам
Россия
США
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Минoбороны РФ
Проекты
Арктика

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