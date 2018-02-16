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Пентагон решил перевооружить новейшие эсминцы-"невидимки"

19.02.2018 Военное обозрение 78 0
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Эскадренный миноносец DDG 1000 Zumwalt
Построенный для ВМС США новый эскадренный миноносец DDG 1000 Zumwalt выходит на заводские ходовые испытания. Мэн, 07.12.2015.
Источник: Ben McCanna / Portland Press Herald

Как сообщил в четверг еженедельник Defence News, Пентагон решил перевооружить свои новейшие эсминцы-"невидимки" класса Zumwalt (он же проект DDG-1000) и изменить их предназначение. Издание отмечает, что на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября текущего календарного года, минобороны запросило у Конгресса США $89,7 млн на переоснащение другими ракетными системами двух таких кораблей, пока что имеющихся в наличии.

После всестороннего анализа требований к кораблям класса Zumwalt руководство ВМС решило переориентировать основное предназначение этих эсминцев - с нанесения ударов по наземным целям на борьбу с надводными кораблями

- приводит издание выдержки из проекта бюджета Пентагона, направленного членам Конгресса 12 февраля.

В этих целях предполагается оснастить эсминцы зенитными ракетами SM-6 с активной системой самонаведения. Их дальность действия - свыше 370 км. Они могут также использоваться для поражения надводных и наземных целей. В августе прошлого года в ходе испытаний, проводимых ВМС, с помощью SM-6 была сбита баллистическая ракета средней дальности.

Для ВМС планируется закупить 125 таких ракет, производимых корпорацией Raytheon, в течение ближайших пяти лет.

Всего ВМС должны получить три эсминца проекта DDG-1000, и все они будут базироваться на Тихом океане.

Первоначально корабли проекта DDG-1000 предназначались для оказания огневой поддержки в десантных операциях и ведения боевых действий на приморских направлениях, нанесения ракетно-артиллерийских ударов по наземным целям, в том числе в глубине территории противника. Кроме того, их задачей будет обеспечение зональной ПВО и ПРО авианосных многоцелевых групп.

Головной эсминец, которому дали название Zumwalt, был заложен в 2010 году, спущен на воду в октябре 2013 года и введен в состав ВМС в октябре 2016 года. Но до сих в порте приписки - Сан-Диего (штат Калифорния) продолжается дооборудование и довооружение корабля.

Второй - Michael Monsoor проходит сейчас ходовые испытания. Третий - Lyndon B. Johnson заложен в январе прошлого года, передает ТАСС
16.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
SM-6
Zumwalt
Компании
Raytheon

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