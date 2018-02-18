В Тегеране обещают серьезный ответ в случае, если соглашение по ядерной программе не обеспечит интересы Ирана



Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране.

Источник: © AFP 2017, STR Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране.Источник: © AFP 2017, STR

Мюнхен. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Иран предпримет ответные меры в случае, если его интересы не будут обеспечены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, заявил в воскресенье глава МИД этой страны Джавад Зариф.

"Если интересы Ирана не будут гарантированы, Иран серьезно отреагирует. Это будет такой ответ, что некоторые люди пожалеют за свои ошибочные действия", - сказал Дж.Зариф, выступая в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы не будем первыми, кто нарушит соглашение, которого ранее мы все пытались достигнуть", - при этом добавил он.

Кроме того, Дж.Зариф отметил, что победа над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), не означает победу над экстремисткой идеологией.

"Сегодня территориальное поражение ИГИЛ стало символом возвращения некоторого чувства стабильности на территории, которую он когда-то занимал. Но поражение одной из самых злых организаций в мире не означает, что угроза экстремизма была искоренена в регионе и за его пределами. Фундаментальные причины - особенно идеология ненависти и отчуждения - продолжают (распространяться - ИФ) и могут вспыхнуть в другом месте", - сказал он.

СВДП был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Соглашение вводит ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда жестких международных санкций.

Тем временем, президент США Дональд Трамп регулярно выступает с критикой СВПД, считая это соглашение недостаточно жестким по отношению к Ирану. Лидер США выступает за пересмотр условий договора. Он убежден, что, если пересмотреть соглашение не удастся, Вашингтону следует из него выйти.