Небесные разведчики



Опытный образец самолета радиолокационного дозора и наведения А-100 перед первым полетом. Таганрог, 18.11.2017.

Источник: АО "Объединенная авиастроительная корпорация" Опытный образец самолета радиолокационного дозора и наведения А-100 перед первым полетом. Таганрог, 18.11.2017.Источник: АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Недавно министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил о ходе реализации опытно-конструкторских работ по созданию многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения (МАК РЛДН) А-100.

Испытания опытного образца А-100, созданного на базе тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, и его первый полет, который состоялся в ноябре 2017 года, подтвердили правильность принятых технических решений. "Проверены аэродинамические характеристики самолета А-100 с установленным антенным обтекателем, работа всех самолетных систем и радиотехнической аппаратуры", - сказал военный министр. Впервые радиотехнический авиационный комплекс перспективного самолета дальнего радиолокационного дозора и наведения А-100 был испытан на летающей лаборатории А-100ЛЛ, созданной на платформе самолета А-50, базой для которого стал военный транспортник Ил-76.

Серийные образцы комплекса А-100 будут выпускаться на базе модернизированного Ил-76МД-90А. На фюзеляже самолета предусмотрен специальный обтекатель с антенной, содержащей активную фазированную решетку, способную быстро наращивать радиолокационное поле в заданном операционном направлении. Новейшее специальное радиотехническое оборудование может вести поиск целей в воздухе, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.

Авиационные комплексы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50 и А-50У, которые стоят сейчас на вооружении, будут постепенно заменены на новые А-100, которые называют русскими "Аваксами" (AWACS - Airborne Warning and Control System) или воздушными локаторами, которые могут "освещать" зону боевых действий на 360 градусов.

Несколько ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что серийно МАК РЛДН А-100 начнут поставляться в российскую армию в 2020 году.