Самолет-амфибия Бе-200 может быть принят на вооружение ВМФ России - главком
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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Источник: © РИА Новости, Григорий Сысоев
Военно-морской флот России прорабатывает вопрос по приобретению самолетов-амфибий Бе-200, сообщил главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев.
"Мы прорабатываем вопросы по приёму в состав своей авиации самолётов Бе-200, которые могут применяться в спасательных операциях либо при ликвидации пожаров. Планируется оснащение новыми противолодочными комплексами самолётов-амфибий Бе-12. Это повысит их возможности при выполнении задач по предназначению", - сказал В.Королев в интервью газете "Красная звезда".
Касаясь вопроса модернизации ВМФ, он напомнил, что соединения ПВО ВМФ получают в свой состав современные комплексы С-400. Кроме того, обновляется аэродромная сеть и средства обеспечения полётов.
"В ближайшее время будут введены в эксплуатацию аэродромы Чкаловск и Североморск-1, которые прошли серьёзный ремонт. Успешно функционирует в составе ВМФ Центр боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации в Ейске и в Крыму", - сказал В.Королев.
Он рассказал также, что Учебно-тренировочный комплекс палубной авиации в Саках адаптирован под тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР) "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".
"С учётом продления сроков эксплуатации ТАВКР будет, соответственно, в плановом порядке вестись и подготовка летного состава палубной авиации", - отметил главком.
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16.02.2018
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