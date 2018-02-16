Самолет-амфибия Бе-200 может быть принят на вооружение ВМФ России - главком



Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".

Источник: © РИА Новости, Григорий Сысоев Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".Источник: © РИА Новости, Григорий Сысоев

Военно-морской флот России прорабатывает вопрос по приобретению самолетов-амфибий Бе-200, сообщил главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев.

"Мы прорабатываем вопросы по приёму в состав своей авиации самолётов Бе-200, которые могут применяться в спасательных операциях либо при ликвидации пожаров. Планируется оснащение новыми противолодочными комплексами самолётов-амфибий Бе-12. Это повысит их возможности при выполнении задач по предназначению", - сказал В.Королев в интервью газете "Красная звезда".

Касаясь вопроса модернизации ВМФ, он напомнил, что соединения ПВО ВМФ получают в свой состав современные комплексы С-400. Кроме того, обновляется аэродромная сеть и средства обеспечения полётов.

"В ближайшее время будут введены в эксплуатацию аэродромы Чкаловск и Североморск-1, которые прошли серьёзный ремонт. Успешно функционирует в составе ВМФ Центр боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации в Ейске и в Крыму", - сказал В.Королев.

Он рассказал также, что Учебно-тренировочный комплекс палубной авиации в Саках адаптирован под тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР) "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

"С учётом продления сроков эксплуатации ТАВКР будет, соответственно, в плановом порядке вестись и подготовка летного состава палубной авиации", - отметил главком.