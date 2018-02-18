Министр обороны ФРГ назвала главную мировую угрозу на ближайшие 10 лет



Урсула фон дер Ляйен.

Источник: Kay Nietfeld / DPA / Global Look Press Урсула фон дер Ляйен.Источник: Kay Nietfeld / DPA / Global Look Press

Наибольшей угрозой для мировой стабильности являются кибератаки, заявила глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, текущее десятилетие будет посвящено борьбе именно с этой угрозой.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу CNBC заявила, что наиболее серьезной угрозой стабильности во всем мире являются кибератаки. Заявление последовало в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартовала в минувшую субботу, 17 февраля.

«Я думаю, что это киберугрозы, потому что любые враги, которых вы только можете себе представить, и даже если это «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация), все они используют киберпространство в борьбе против нас», — сказала она в ответ на вопрос, какова наиболее серьезная угроза для глобальной стабильности.

По мнению министра, кибербезопасность станет основным направлением текущего десятилетия. «Это десятилетие станет десятилетием усовершенствования кибербезопасности и защиты информации», — сказала она.

Одна из последних крупнейших кибератак была совершена 27 июня 2017 года. Тогда от вируса NotPetya преимущественно пострадали Россия и Украина. В частности, в результате атаки была затронута компьютерная система украинского правительства, аэропорта Борисполь, «Укрпочты», «Укртелекома», Министерства инфраструктуры и ряда банковских организаций. В России под атаку попали системы ряда ведомств и компаний, в том числе «Роснефти», «Башнефти» и банка «Хоум Кредит».

На этой неделе ряд западных стран возложил ответственность за эту кибератаку на Россию. В частности, с такими обвинениями выступили Великобритания, США, Дания. В Кремле связь России с NotPetya отрицают. «Это не что иное, как продолжение опять же не основывающейся на каких бы то ни было доказательствах русофобской кампании», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.