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Министр обороны ФРГ назвала главную мировую угрозу на ближайшие 10 лет

19.02.2018 РИА Новости 57 0
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Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен.
Источник: Kay Nietfeld / DPA / Global Look Press

Наибольшей угрозой для мировой стабильности являются кибератаки, заявила глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, текущее десятилетие будет посвящено борьбе именно с этой угрозой.


Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу CNBC заявила, что наиболее серьезной угрозой стабильности во всем мире являются кибератаки. Заявление последовало в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартовала в минувшую субботу, 17 февраля.


«Я думаю, что это киберугрозы, потому что любые враги, которых вы только можете себе представить, и даже если это «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация), все они используют киберпространство в борьбе против нас», — сказала она в ответ на вопрос, какова наиболее серьезная угроза для глобальной стабильности.


По мнению министра, кибербезопасность станет основным направлением текущего десятилетия. «Это десятилетие станет десятилетием усовершенствования кибербезопасности и защиты информации», — сказала она.


Одна из последних крупнейших кибератак была совершена 27 июня 2017 года. Тогда от вируса NotPetya преимущественно пострадали Россия и Украина. В частности, в результате атаки была затронута компьютерная система украинского правительства, аэропорта Борисполь, «Укрпочты», «Укртелекома», Министерства инфраструктуры и ряда банковских организаций. В России под атаку попали системы ряда ведомств и компаний, в том числе «Роснефти», «Башнефти» и банка «Хоум Кредит».


На этой неделе ряд западных стран возложил ответственность за эту кибератаку на Россию. В частности, с такими обвинениями выступили Великобритания, США, Дания. В Кремле связь России с NotPetya отрицают. «Это не что иное, как продолжение опять же не основывающейся на каких бы то ни было доказательствах русофобской кампании», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
18.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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