Испытания арктического "Тора" показали на видео



Боевая машина ДТ-30ПМ-Т1 (9А331МДТ) зенитного ракетного комплекса 9К331МДТ "Тор-М2ДТ" на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ в ходе репетиции Парада Победы в Алабино, апрель 2017 года.

Источник: vk.com/milinfolive Боевая машина ДТ-30ПМ-Т1 (9А331МДТ) зенитного ракетного комплекса 9К331МДТ "Тор-М2ДТ" на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ в ходе репетиции Парада Победы в Алабино, апрель 2017 года.Источник: vk.com/milinfolive

В сети появилось видео испытаний арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ". Кадры опубликованы на YouTube-канале RT.

Как сообщали 15 февраля в Минобороны России, тесты прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Испытания, как передавало РИА Новости, проводились для оценки точности наведения ракет по двум целям при стрельбе очередью.

"Тор-М2ДТ" — арктический вариант ЗРК с боевой машиной на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30. Впервые был представлен на Параде Победы на Красной площади в 2017 году.