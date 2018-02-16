Испытания арктического "Тора" показали на видео
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Боевая машина ДТ-30ПМ-Т1 (9А331МДТ) зенитного ракетного комплекса 9К331МДТ "Тор-М2ДТ" на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ в ходе репетиции Парада Победы в Алабино, апрель 2017 года.
Источник: vk.com/milinfolive
В сети появилось видео испытаний арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ". Кадры опубликованы на YouTube-канале RT.
Как сообщали 15 февраля в Минобороны России, тесты прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Испытания, как передавало РИА Новости, проводились для оценки точности наведения ракет по двум целям при стрельбе очередью.
"Тор-М2ДТ" — арктический вариант ЗРК с боевой машиной на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30. Впервые был представлен на Параде Победы на Красной площади в 2017 году.
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16.02.2018
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