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Новые расходы Airbus по программе военно-транспортного самолета А400М

19.02.2018 bmpd.livejournal.com 47 0
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А400М
Посадка транспортного самолета А400М на пляж в Южном Уэльсе.
Источник: ukdefencejournal.org.uk

Как пишет Michel Cabirol Michel Cabirol в статье "Une provision de plus pour l'A400M, un cauchemar sans fin pour Airbus ?", опубликованной французским изданием "La Tribune", проклятье самолета Airbus А400М снова напомнило о себе. Компания Airbus вынуждена списать по итогам года 1,299 млрд евро по программе этого военно-транспортного самолета, из которых 1,149 млрд евро пришлось на третий квартал.

Согласно заявлению Airbus, при этом компании удалось улучшить ситуацию в области производства и характеристик самолета А400М, кроме того, удалось пересмотреть контрактные обязательства перед госзаказчиками, что должно существенно снизить риски программы.

В 2017 году Airbus поставил заказчикам 19 самолетов А400М (по сравнению с 17 бортами в 2016 году). Производитель должен передать 16 машин (15+1 непоставленная Германии машина) в 2018 году и 11 - в 2019 году. Темп производства был пересмотрен с целью упорядочить уровень складских запасов, в то время как была изменена дорожная карта производственных мощностей в военной авиации.

В 2017 году Airbus провел переговоры с Объединенной европейской организацией по сотрудничеству в области вооружения (OCCAR), которая курирует проект А400М, и в первую очередь со странами-заказчиками, что привело к подписанию в феврале 2018 года декларации о намерениях, которая предусматривала пересмотр условий контракта, включая утверждение нового графика поставок, актуализированную дорожную карту производственных возможностей и пересмотренных график планового технического обслуживания.

Для Airbus эта декларация стала важным шагом вперед для достижения нового контрактного обязательства, обязательного к исполнению, позволяющего уменьшить размер инвестиций, и которое отвечает потребностям заказчиков в части характеристик и исправности самолетов. Благодаря новой дорожной карте будущие инвестиции Airbus в проект должны быть ограниченными.

Детальный анализ программы, в котором имеется оценка финансовых последствий от изменения графика поставок, производственных возможностей и ремонта, был завершен в четвертом квартале 2017 года. По итогам этой работы Airbus должен был заложить 1,299 млрд евро для списания убытков. По информации издания, это привело к тому, что финансовый директор концерна Харальд Вильгельм (Harald Wilhelm) в начале года жестко "строил" руководителя оборонного подразделения Airbus Defence & Space Дирка Хоука (Dirk Hoke), требуя ужесточить работу. Начиная с 2006 года (когда было списано 352 млн евро) Airbus регулярно включает в свой бюджет расходы на эту проклятую программу.

За последние три года (2015-2017 гг.) Airbus заложил в качестве расходов на программу в общей сложности 4,2 млрд долл. В конце 2009 года дополнительные расходы на военно-транспортный самолет А400М оценивались в 7,5-8 млрд долл. В 2008 и 2009 годах Airbus должен был списать соответственно 700 млн и 1,8 млрд евро. То есть стоимость программы уже превысила 10 млрд евро.
16.02.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Франция
Продукция
A400M
Компании
Airbus
OCCAR
Проекты
Гособоронзаказ

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