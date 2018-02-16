

С 1971 года Ан-2 в нашей стране уже не строили, лишь модернизировали — в частности, ставили на них американские турбовинтовые двигатели.

Источник: Фото: РИА Новости С 1971 года Ан-2 в нашей стране уже не строили, лишь модернизировали — в частности, ставили на них американские турбовинтовые двигатели.Источник: Фото: РИА Новости

Кукурузники вернутся на американской тяге

В России предпринята новая попытка восстановить производство легких самолетов для региональных авиаперевозок: на мощностях Улан-Удэнского авиазавода до 2025 года планируется выпускать глубоко модернизированную версию старого Ан-2 — из композитных материалов и с американским двигателем. В РФ уже пытались наладить выпуск для малой авиации чешских L-410 на Урале, но производство остается штучным. Эксперты полагают, что для реанимации малой авиации в РФ нужны и многомиллиардные вложения в производство, и постоянное субсидирование региональных перевозок.

Минпромторг, Минтранс, республики Бурятия и Саха, а также холдинг "Вертолеты Росси" подписали в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение о выпуске легких самолетов ТВС-2ДТС для региональных пассажирских перевозок. Производство начнется в 2019 году на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ; входит в холдинг "Ростеха" "Вертолеты России"), в 20-21-2025 годах он обязуется поставить не менее 200 машин. На первом этапе самолет будет летать в Сибири и на Дальнем Востоке, а стартовым эксплуатантом станет авиакомпания, создаваемая при участии регионов. Но для нее придется создать маршрутную сеть, повышать рентабельность перевозок и "создавать правовую базу, регламентирующую малую авиацию", отметил глава Минпромторга Денис Мантуров. До 2020 года в бюджете предусмотрено 0,5 млрд руб. для сертификации производства и самолетов. Министерство также обещает решить вопрос финансовой поддержки серийного производства и завершения НИОКР. Общая сумма не раскрывается.

ТВС-2ДТС — глубокая модернизация Ан-2, полностью из композитных материалов. Самолет может взлетать и садиться на неподготовленных площадках, использоваться в труднодоступных районах, в санитарной авиации, сельском хозяйстве. Разработчик самолета — ФГУП "Сибирский НИИ авиации им. С. А. Чаплыгина". Для модернизированного Ан-2 используется двигатель Honeywell (США), что сократит себестоимость летного часа втрое, а расход топлива — на 10%. Цена самолета — $1,2 млн. Уже модернизировано 25 машин.

По оценкам ФГУПа, приведенным в презентации проекта, сейчас 90% парка малой авиации — Ан-2, 90% из которых старше 15 лет, морально устарели и требуют дорогостоящего обслуживания. К 2023 году выбытие малой авиации из-за износа "окажется критичным": будет списано 89% самолетов в коммерческой авиации и 79% — в авиации общего назначения, а парк сократится на 481 самолет. До 2025 года гражданской авиации потребуется 360–490 самолетов, из которых 70% вместимостью семь—девять человек.

Пока в продвинутой стадии из проектов малой авиации находится сборка модернизированного чешского турбовинтового L-410 на 19 мест на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА; также входит в "Ростех"). Локализация производства — 70%, завод может выпускать шесть самолетов в год. В конце 2017 года руководство УЗГА сообщало, что собрано девять самолетов, а в 2018–2019 годах планируется выпустить 29 L-410. Цена самолета, по данным “Ъ”,— чуть более 400 млн руб.

Авиакомпании не стали комментировать планы выпуска нового самолета, но источники “Ъ” признают, что дефицит такой техники "очень острый". "Условия лизинга должны быть доступными и учитывать финансовое состояние региональных авиакомпаний",— отметил один из собеседников “Ъ”. Ведущий эксперт НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко считает основной проблемой возрождения в РФ пассажирской малой авиации "отсутствие платежеспособного спроса". В страну завозились самолеты похожей размерности Cessna Caravan, но из-за высоких издержек (выше доходной ставки с учетом субсидий) ушли с рынка. Новый проект, полагает эксперт, потребует многомиллиардных инвестиций как в производство, так и в постоянное субсидирование перевозок.

Елизавета Кузнецова