Северный Кавказ укрепили дивизиями



Танк Т-72Б3 обшит кирпичиками динамической брони.

Источник: © Кристина Бражникова/ТАСС Танк Т-72Б3 обшит кирпичиками динамической брони.Источник: © Кристина Бражникова/ТАСС

Южный военный округ усилят новыми соединениями и современной техникой

Минобороны начало беспрецедентную реорганизацию главной ударной силы на юге России — 58-й армии. Она будет значительно усилена за счет формирования двух новых мотострелковых дивизий, оснащенных БМП-3 и новейшими танками Т-72Б3. Для размещения этих соединений будут расконсервированы существующие и созданы новые военные городки в Моздоке и Владикавказе. Часть 58-й армии будет передислоцирована в Ставропольский и Краснодарский края. Эксперты отмечают, что таким образом Россия формирует силы общего назначения, которые будут сдерживать угрозу со стороны НАТО.

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, в конце 2018 года в составе 58-й общевойсковой армии начнется формирование сразу двух новых мотострелковых дивизий. Они будут создаваться на базе существующих в настоящее время 19-й и 136-й отдельных мотострелковых бригад (омсбр) путем добавления дополнительных батальонов и полков. Вооружить их предполагается боевыми машинами пехоты БМП-3 и танками Т-72Б3.

19-я Краснознаменная Воронежско-Шумленская орденов Трудового Красного Знамени и Суворова II степени отдельная мотострелковая бригада вновь превратится в полнокровную дивизию (в 2008 году она была сокращена до нынешнего статуса). В связи с этим увеличится количество гарнизонов. Под Владикавказом для размещения частей дивизии будут отремонтированы и возвращены в строй сразу несколько военных городков. Большой гарнизон также появится в Моздоке.

В полноценную дивизию будет преобразована и 136-я мотострелковая Уманско-Берлинская Краснознаменная орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада, дислоцированная в дагестанском Буйнакске. У нее тоже появятся новые гарнизоны. В том числе предполагается активно использовать базу в селе Ботлих. Там имеются большой, современный военный городок и хорошо оснащенный полигон, где сейчас тренируются в основном спецподразделения.

Важный элемент ведущейся реорганизации — оснащение существующих и вновь создаваемых частей и подразделений новейшей техникой. Так, мотострелковые подразделения получат самую мощную серийную БМП-3, а танковые — вооружат последней модификацией модернизированных Т-72Б3. Эти машины отличаются от предыдущих версий усиленной бронезащитой и более мощным двигателем — 1120 л.с.

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский рассказал "Известиям", что усиление 58-й армии — часть мероприятий по созданию ядра общевойсковых армий в Южном и Западном округах на основе дивизионных структур. По его словам, необходимо сформировать силы общего назначения, которые будут гарантированно сдерживать угрозу со стороны НАТО.

— Опыт боевых действий и учений показал, что дивизия — более самодостаточное соединение, чем бригада. Последней обычно требуется усиление средствами боевого и технического обеспечения и огневыми, — отметил эксперт. — Дивизия более приспособлена к физико-географическим особенностям европейской части России, где большие пространства и значительная протяженность линий соприкосновения и фронтов.

19-я омсбр была создана в 2009 году в рамках военной реформы на базе 19-й мотострелковой дивизии. Это соединение с богатой и славной историей. Дивизия участвовала во многих крупных операциях Великой Отечественной войны. За взятие болгарского города Шумлен она получила соответствующее наименование — Шумленская. Позднее соединение было награждено за форсирование Дуная и участие в освобождении Братиславы.

136-я омсбр — это боевая часть, которая в 1990-е годы сыграла большую роль в защите Дагестана от террористов. В ходе боевых действий в 1999 году ее личный состав проявил мужество и отвагу. При выполнении боевых задач погибло 36 военнослужащих: 5 офицеров, 8 сержантов, 23 солдата. С 1999 года за участие в контртеррористической операции более 1,4 тыс. военнослужащих бригады награждены орденами и медалями. Пять офицеров удостоены звания Героя России.

Николай Сурков, Алексей Рамм, Евгений Андреев