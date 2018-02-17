Планируется закупка еще 261 комплекса активной защиты Trophy для танков Abrams армии США

Как сообщили американские СМИ со ссылкой на сделанное 13 февраля 2018 года заявление официального представителя министерства обороны США, в представленном проекте оборонного бюджета США на 2019 финансовый год (финансовый год начнется 1 октября 2018 года) планируется выделение средств на закупку еще 261 комплекта израильского комплекса активной защиты (КАЗ) Trophy для оснащения танков M1A2 SEPv2 Abrams американской армии. Это соответствует количеству для КАЗ для оснащения танков трех бронетанковых бригад (Armor Brigade Combat Team - АВСТ) армии США (штатный состав бригады - 87 танков).

Опытный образец оснащенного израильским комплексом активной защиты Rafael Trophy американского танка M1A2 SEPv2 Abrams (с) армия США

Таким образом, армия США начинает процесс массового оснащения своих танков комплексами активной защиты. Напомним, что 28 сентября 2017 года армия США выдала подразделению General Dynamics Land Systems корпорации General Dynamics "пилотный" контракт на оснащение КАЗ Trophy танков M1A2 SEPv2 Abrams комплекта первой бронетанковой бригады. Контракт должен быть реализован к 29 марта 2019 года, а в 2020 году бригадный комплект АВСТ танков M1A2 SEPv2, который должен быть модернизирован по указанному первому контракту, должен быть развернут на постоянной основе в Европе "для сдерживания российской агрессии".

Общая стоимость модернизации с оснащением КАЗ Trophy бригадного комплекта танков (87 танков) оценивается в 150 млн долл.

Комплекс активной защиты Trophy ("Меиль руах") разработан и производится израильской компанией Rafael при участии IAI Elta и ориентировочно с 2010 года устанавливается на строевых танках типа Merkava Армии обороны Израиля, а с 2014 года - таже на тяжелых бронетранспортерах Namer. Конструктивно КАЗ Trophy в нынешнем серийном облике имеет обнаружительную РЛС Elta EL/M-2133 с четырьмя неподвижными антеннами с ФАР, и две пусковые установки, выстреливающие поток ударных ядер для поражения подлетающих противотанковых боеприпасов. КАЗ Trophy предназначен для поражения только относительно малоскоростных гранат РПГ и ракет ПТУР и неспособен поражать подкалиберные снаряды и высокоскоростные ПТУР. Подобно практически всем другим современным КАЗ, Trophy накладывает серьезные ограничения на нахождение пехоты у танка, оснащенного комплексом.

Армия США провела к середине 2017 года два этапа испытаний танков Abrams, оснащенных КАЗ Trophy, и, как сообщалось, была удовлетворена полученными результатами.

Также американской армией сейчас ведутся работы по интеграции на БМП М2А4 Bradley комплекса активной защиты Iron Fist разработки израильской компании IMI, а на колесные бронированные машины Stryker - КАЗ Iron Curtain разработки американской компании Artis. Однако обе эти программы находятся на стадии испытаний и доработок.