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Второй полет первого прототипа вертолета Ка-62 ?

19.02.2018 bmpd.livejournal.com 36 0
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Как сообщил известный голландский авиационный ресурс Scramble Magazine, 15 февраля 2018 года в Арсеньеве (Приморский край) будто бы совершил второй полноценный испытательный полет первый опытный летный образец (ОП-1) вертолета Ка-62. Какие-либо подтверждения второго полета Ка-62 в российских источниках пока отсутствуют.

Первый летный опытный образец ОП-1 (регистрационный номер RA-621, заводской номер 97876210101) вертолета Ка-62 на доработках в цеху ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина", 14.02.2018 (с) Александр Ратников / primamedia.ru

Со стороны bmpd напомним, что первый летный опытный образец ОП-1 (заводской номер 97876210101) вертолета Ка-62, построенный ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина" холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию "Ростех"), выполнил первое висение 28 апреля 2016 года, и совершил первый полет по полному профилю в Арсеньеве 25 мая 2017 года. С тех пор полеты на ОП-1 не производились. ОП-1 первоначально имел странноватую регистрацию RA-00000, осенью 2017 года заменную на RA-621 (возможно, что две последние цифры "01" нового регистрационного номера, происходящего от заводского номера, не нанесены).

Фактически программа Ка-62 последние годы откровенно стагнирует, продолжая печальные традиции этого рекордного долгостроя отечественного вертолетостроения (работы по изначальному проекту В-60 были начаты в ОКБ Камова еще в конце 1970-х годов). Второй летный опытный образец Ка-62 ОП-2, построенный ААК "Прогресс", был публично продемонстрирован 6-7 сентября 2017 года, однако до настоящего времени не поднимался в воздух. Нелетный опытный образец Ка-62, построенный еще в 2013 году (заводской номер 97876210102), используется для прочностных и ресурсных испытаний, проводимых на подрядной основе на предприятии Aviatest LNK в Риге (Латвия).

Вертолет Ка-62 оснащен двумя французскими турбовальными двигателями Safran Helicopter Engines (бывшая Turbomeca) Ardiden 3G и редукторами и трансмиссиями несущего и хвостового винтов разработки австрийской компании Zoerkler Gears GmbH & Co. КG.
18.02.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Латвия
Нидерланды
Россия
Франция
Продукция
Ка-60
Ка-62
Компании
Safran
Вертолеты России
Прогресс Сазыкина
Ростех

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