США блокируют продажу Египту авиационных крылатых ракет Scalp-EG

Как сообщает Michel Cabirol в статье "Rafale en Egypte: les Etats-Unis bloquent" во французской газете "La Tribune", Соединенные Штаты заблокировали продажу Египту Францией авиационных оперативно-тактических крылатых ракет MBDA Scalp-EG, предназначенных для вооружения приобретаемых Египтом французских истребителей Dassault Rafale. Это, в свою очередь, препятствует переговорам о заключении контракта на продажу Францией Египту еще 12 истребителей Rafale (в дополнение к 24 ранее заказанным), поскольку египетская сторона увязывает их закупку с получением ракет Scalp-EG.

Пара истребителей Dаssault Rafale DM ВВС Египта (с) Dassault Aviation

Соединенные Штаты отказываются предоставить европейскому объединению MBDA лицензию на экспорт в Египет одного из компонентов американского производства, применяемых в ракетах Scalp-EG, что делает невозможным поставку этих ракет Египту. США мотивируют свои действия американским ограничительным режимом International Traffic in Arms Regulations (ITAR). Компании MBDA и Dassault Aviation отказались комментировать этот вопрос в ответ на запрос "La Tribune".

В результате уже подготовленное к концу 2017 года соглашение о продаже Египту 12 дополнительных истребителей Rafale до сих пор не подписано. Предположительно, президент Франции Эммануэль Макрон будет вести переговоры по данному вопросу с президентом США Дональдом Трампом во время визита в Вашингтон, намеченного на 23-24 апреля 2018 года. Однако газета напоминает, что даже договоренность с США на высшем уровне не гарантирует разрешения подобных проблем. В 2014 году тогдашний президент Франции Франсуа Олланд добился согласия США на продажу ОАЭ двух французских разведывательных спутников с американскими компонентами, однако позднее американцы все равно заблокировали эту поставку.

Комментарий bmpd. Вероятно, противодействие США продаже Египту крылатых ракет Sсalp-EG, как обычно в таких случаях с американской стороны, связано со стремлением не допустить угрозы Израилю. Можно предположить,что "американским компонентом" в ракетах Scalp-EG является приемник высокоточного военного сигнала GPS, применяемый в системе наведения этих ракет.

Напомним, что в рамках заключенного в феврале 2015 года контракта стоимостью 3,5 млрд евро Египет заказал 24 истребителя Rafale, в том числе 16 двухместных Rafale DМ и восемь одноместных Rafale ЕМ. Финансирование этой закупки фактически осуществляется Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Поставки истребителей Rafale Египту по этому контракту были начаты в июле 2015 года, и к настоящему времени им получено 14 самолетов. Сообщалось, что Египет планировал приобрести для этих самолетов 50 крылатых ракет Scalp-EG.