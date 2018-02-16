Раскрыта истинная цель погибших в Сирии российских наемников
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ЧВК «Вагнера» на территории, прилегающей к сирийско-израильской границе.
Источник: https://versia.ru/
Российские наемники, погибшие в результате авиаударов 7 февраля при атаке на нефтяные поля "Коноко" в Сирии, вероятно, пытались захватить месторождения в интересах компании "Евро Полис". Об этом сообщает Associated Press.
"Associated Press в прошлом году удалось раздобыть копию договора между российской компанией и сирийским правительством, который даст русским 25 процентов всей добычи с тех нефтяных полей, которые они захватят", — сообщают корреспонденты агентства.
По мнению AP, россияне, погибшие 7 февраля, могли как раз пытаться захватить месторождения для реализации этого соглашения. По данным российского МИД, тогда погибли минимум пять россиян. По информации газеты "Фонтанка", "Евро Полис" связана с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. В обмен на долю полезных ископаемых компания, по версии газеты, обязалась помогать в захвате нефтяных месторождений.
7 февраля американская авиация ударила по сирийским правительственным силам, которые в районе населенного пункта Хишам на севере страны атаковали бойцов "Демократических сил Сирии" (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемых США. К моменту нападения на позициях находились не только курды, но и американцы. Они и запросили поддержку с воздуха. В итоге наступающие части подверглись массированному авиационному и артиллерийскому обстрелу. Американцы применили даже самолеты огневой поддержки AC-130, вооруженные пушками, бомбами и ракетами. Среди наступавших на курдов частей была группировка ISIS Hunters ("Охотники на ИГИЛ"), под вывеской которой действует часть известной российской "ЧВК Вагнера".
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16.02.2018
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